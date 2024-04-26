Волгоград с Симферополем свяжет частный поезд





С 28 апреля начнётся работа сезонного поезда 585/586 «Волгоград — Симферополь». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию «Гранд Сервис Экспресс», из Симферополя первый рейс отправится 28 апреля, а в обратном направлении — 30 апреля.

- Периодичность курсирования поезда — через день. Он будет отправляться из Симферополя в 20:30 и прибывать в Волгоград на следующий день в 22:44. Из Волгограда поезд будет уходить в 7:20 и прибывать в Симферополь на следующий день в 8:50, — говорится в сообщении транспортной компании.

Отметим, поезд поможет жителям Волгоградской области в разгар туристического сезона добраться до популярных мест отдыха.