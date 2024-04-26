В Волжском у здания ЗАГСа компанию «Влюблённым» составит семейная пара пенсионеров





26 апреля в Волжском на аллее улицы Фонтанной, вблизи здания местного ЗАГСа, установлена новая скульптурная композиция, изображающая пожилую семейную пару.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую администрацию, памятник изготовлен по дизайн-проекту Александра Васина. Фигуры пожилых горожан дополняют скульптурную композицию «Влюбленные», которая была установлена здесь в 2023 году.

- По замыслу, ансамбль, состоящий из молодой и пожилой семейных пар, олицетворяет ценности семьи, любви и верности, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Отметим, как ранее сообщала редакция, на изготовление памятника из бюджета города было выделено 2,3 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Волжского