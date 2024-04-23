Ерики в Волго-Ахтубинской пойме начали заполняться водой





В Волгоградской области начали заполняться водой ерики и озера на территории Волго-Ахтубинской поймы. Так, сообщает V102.RU, вода уже начала поступать к ерику Гнилой.

- Перед началом паводка на ерике Гнилой был проведен биологической этап экореабилитации. Для укрепления берегов было высажено более 87 тысяч деревьев и кустарников, а также произведена укладка биоматов – материала из биоразлагаемых компонентов, внутри которого находятся семена растений. Всего в рамках проекта на площади 37,5 тысячи квадратных метров использовано около 33 тонн биоматов, - рассказали информагентству облкомприроды.

Кроме того, для восстановления проточности была проведена расчистка русел от сухостоя и мусора ерика Сухой Бурковский и озер Самсоновское, Вшивое и Нагубное.

Работы по реабилитации были завершены заблаговременно благодаря дополнительным средствам, выделенным Росводресурсами в прошлом году.