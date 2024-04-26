Общество

В Волгограде прозвучит новая песня Александры Пахмутовой про СталГРЭС

Общество 26.04.2024 12:55
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26.04.2024 12:55


Премьера новой песни знаменитого композитора Александры Пахмутовой состоится в Волгограде 1 мая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на организаторов, она прозвучит на юбилейном концерте «В песне – жизнь моя!», организованном в честь 95-летия уроженки Сталинграда. В этот день «Культурный фонд Александры Пахмутовой» при поддержке Министерства культуры РФ и нефтяной компании «Роснефть» представят первый юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Прямую трансляцию этого грандиозного события проведет в 20:30 ч. телеканал «Россия-Культура». Ведущими концерта станут Мария Ситтель и Денис Стойков.
Александра Пахмутова пожелала, чтобы торжества прошли на ее родине. В концерте примут участие: народная артистка России Лариса Долина, заслуженные артисты РФ Ильдар Абдразаков и Василий Ладюк, народная артистка Республики Азербайджан Динара Алиева, премьер балета Большого театра Денис Родькин, прима-балерина балета Большого театра Юлия Степанова и другие знаменитости, а  также сводный Детский хор города Волгограда под руководством Сергея Лопатина. На сцену выйдут прославленные российские коллективы: Волгоградский академический симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста РФ Андрея Аниханова и Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова под управлением начальника ансамбля – художественного руководителя Геннадия Саченюка, заслуженного артиста РФ.
Любопытно, что на концерте состоится премьера новой песни Александры Пахмутовой «СталГРЭС», посвященная Сталинградской Государственной районной электрической станции, с которой была тесно связана судьба семьи композитора. В свое время там работали брат и отец композитора. СталГРЭС располагался на территории Бекетовки, одного из старейших районов Сталинграда, которой Александра Пахмутова около сорока лет назад также посвятила одну из своих песен.  
Фото предоставлено телеканалом "Россия-Культура"

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