В Волгограде прозвучит новая песня Александры Пахмутовой про СталГРЭС





Премьера новой песни знаменитого композитора Александры Пахмутовой состоится в Волгограде 1 мая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на организаторов, она прозвучит на юбилейном концерте «В песне – жизнь моя!», организованном в честь 95-летия уроженки Сталинграда. В этот день «Культурный фонд Александры Пахмутовой» при поддержке Министерства культуры РФ и нефтяной компании «Роснефть» представят первый юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Прямую трансляцию этого грандиозного события проведет в 20:30 ч. телеканал «Россия-Культура». Ведущими концерта станут Мария Ситтель и Денис Стойков.

Премьера новой песни знаменитого композитора Александры Пахмутовой состоится в Волгограде 1 мая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на организаторов, она прозвучит на юбилейном концерте «В песне – жизнь моя!», организованном в честь 95-летия уроженки Сталинграда. В этот день «Культурный фонд Александры Пахмутовой» при поддержке Министерства культуры РФ и нефтяной компании «Роснефть» представят первый юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Прямую трансляцию этого грандиозного события проведет в 20:30 ч. телеканал «Россия-Культура». Ведущими концерта станут Мария Ситтель и Денис Стойков.

Любопытно, что на концерте состоится премьера новой песни Александры Пахмутовой «СталГРЭС», посвященная Сталинградской Государственной районной электрической станции, с которой была тесно связана судьба семьи композитора. В свое время там работали брат и отец композитора. СталГРЭС располагался на территории Бекетовки, одного из старейших районов Сталинграда, которой Александра Пахмутова около сорока лет назад также посвятила одну из своих песен. Любопытно, что на концерте состоится премьера новой песни Александры Пахмутовой «СталГРЭС», посвященная Сталинградской Государственной районной электрической станции, с которой была тесно связана судьба семьи композитора. В свое время там работали брат и отец композитора. СталГРЭС располагался на территории Бекетовки, одного из старейших районов Сталинграда, которой Александра Пахмутова около сорока лет назад также посвятила одну из своих песен.

Фото предоставлено телеканалом "Россия-Культура"

Александра Пахмутова пожелала, чтобы торжества прошли на ее родине. В концерте примут участие: народная артистка России Лариса Долина, заслуженные артисты РФ Ильдар Абдразаков и Василий Ладюк, народная артистка Республики Азербайджан Динара Алиева, премьер балета Большого театра Денис Родькин, прима-балерина балета Большого театра Юлия Степанова и другие знаменитости, а также сводный Детский хор города Волгограда под руководством Сергея Лопатина. На сцену выйдут прославленные российские коллективы: Волгоградский академический симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста РФ Андрея Аниханова и Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова под управлением начальника ансамбля – художественного руководителя Геннадия Саченюка, заслуженного артиста РФ.