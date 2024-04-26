В последующем их клиенты предоставляли в полицию сертификаты, которые позволяли им получать разрешение на пребывание на территории России и работу.
Приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда сотрудники центра были признаны виновными в совершении данных преступлений. Мужчину условно осудили на 2,5 года условно со штрафом в 100 тысяч рублей, а его подельницу – на 3 года со штрафом в 200 тысяч.
- Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, Волгоградский областной суд усилил назначенное осуждённым наказание - Карабаеву до 3 лет, Вавилиной до 4 лет лишения свободы. И исключил из приговора ссылку на применение ст. 73 УК РФ, определив местом отбытия наказания исправительную колонию общего режима, - пояснили в суде.