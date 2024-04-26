Волгоградский областной суд ужесточил наказание двоим сотрудникам центра тестирования иностранных граждан, которые ранее по приговору Тракторозаводского районного суда получили условные сроки со штрафом по статье УК – незаконная миграция. Как сообщила V102.RU Екатерина Вальковская, руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, Жусулабы Карабаев и Жанна Вавилина за денежное вознаграждение выдавали иностранным гражданам сертификаты о якобы успешной сдачи ими экзаменов по проверке знаний русского языка, истории России и основ законодательства РФ.В последующем их клиенты предоставляли в полицию сертификаты, которые позволяли им получать разрешение на пребывание на территории России и работу.Приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда сотрудники центра были признаны виновными в совершении данных преступлений. Мужчину условно осудили на 2,5 года условно со штрафом в 100 тысяч рублей, а его подельницу – на 3 года со штрафом в 200 тысяч.