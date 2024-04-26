Центр Волгограда станет пешеходным на майские праздники





В Волгограде с 27 апреля по 11 мая по случаю майских праздников для удобства и безопасности волгоградцев и гостей города-героя некоторые участки дорог на время станут пешеходными, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

С 08:00 с 27 апреля в рамках подготовки к праздникам до полуночи 11 мая станет свободной для пешеходов площадь Павших борцов.

С 07:00 до 21:00 2 и 4 мая, с 22:00 6 мая до 14:00 7 мая, а также с 22:00 8 мая до 12:00 9 мая движение транспорта перекроют на улицах:

- ул. Мира ( от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской);

- ул. Володарского ( от пр-кта им. Ленина до ул. Коммунистической);

- ул. Гоголя (от ул. Мира до ул. Коммунистической);

- ул. Ленина (от пр-кта им. Ленина до ул. Мира);

- ул. Аллея Героев по четным и нечетным сторонам автомобильных дорог (от пр-кта им. Ленина до ул. Мира).

С 22:00 8 мая до полуночи 9 мая будут перекрыты:

- ул. Чуйкова (от ул. Комсомольской до ул. Краснознаменской);

- ул. Ленина (от верхней террасы Центральной набережной до ул. Советской);

С 7:00 того же дня и до полуночи 9 мая:

- ул. Советская (от ул. Комсомольской до ул. Краснознаменской);

С 21:00 до 22:00 9 мая:

- участок Нулевой продольной магистрали в границах улиц 7-й Гвардейской и Комсомольской;

С 14:00 до 21:00 1 мая и с 08:00 до 22:00 8 мая будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств на парковке у амфитеатра на нижней террасе набережной.

Кроме того, с 27 апреля по 11 мая автобусные маршруты, на которых конечными остановками является ж/д вокзал, будут проходить к нему через улицы Порт-Саида и Коммунистическую.

Автобусы, маршрут которых проходят через улицу Краснознаменскую, будут работать в обычном режиме с приостановкой движения на период прохождения военной техники по окончании генеральной репетиции и парада.