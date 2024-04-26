В Волгоградской области с несостоявшегося офицера взыскали 470 тыс. рублей за обучение

Приставы в Волгоградской области взыскали с бывшего курсанта военного училища 470 тысяч рублей, которые были затрачены на его незаконченное обучение, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ ФССП России по региону, молодой человек заключил 5-летний контракт о прохождении военной службы и был зачислен курсантом в военное училище, но через два года его отчислили за нежелание учиться и нарушение условий контракта.

Военный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу военного училища средств, которые были израсходованы на военную и специальную подготовку несостоявшегося офицера. Требования прокурора были удовлетворены, но должник добровольно возвращать деньги не захотел.

Сотрудники Октябрьского районного отдела судебных приставов узнали, что у мужчины нет ликвидного имущества, но он официально трудоустроен. Часть средств было взыскано с его дохода. Оставшуюся часть должник оплатил сам после того, как у него возникли проблемы с продажей автомобиля.

Приставы выяснили, что молодой человек купил машину и наложили запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. После этого должник продал свой автомобиль, но проблемы с переоформлением собственности возникли у нового владельца, который стал искать продавца. Это побудило бывшего курсанта добровольно погасить оставшуюся часть долга.