Общество

Нового регоператора по отходам выберут в Волгоградской области

Общество 26.04.2024 17:12
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26.04.2024 17:12


В Волгоградской области в ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору регионального оператора по обращению с ТКО. Как сообщили V102.RU в обладминистрации, запустить процедуру по выбору компании, которая будет уже на постоянной, а не на временной основе заниматься сбором и утилизацией отходов в регионе сегодня, 26 апреля, рекомендовал Экологический совет при Волгоградской облдуме.

Заседание по обсуждению этого социально важного вопроса состоялось с участие представителей облкомприроды, представителей исполнительной власти, природоохранных ведомств, научного сообщества, общественности. 

- В соответствии с законодательством, временный региональный оператор продолжит свою работу до 31 июля 2024 года. Процедура конкурсного отбора по выбору нового регоператора займет до 90 дней и будет проводиться в регионе в два этапа. Соглашение с организацией-победителем будет заключено в рамках установленного законом срока, — прозвучало на заседании.


По словам председателя Экосовета, руководителя парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Ирины Соловьевой, подготовительная работа к проведению конкурсной процедуры для определения нового оператора в регионе проведена строго в соответствии с требованиями законодательства и в установленные сроки. 

- Областным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии выполнены все необходимые юридические мероприятия в целях проведения конкурсной процедуры. Напомню, с 1 августа 2023 года был утвержден временный региональный оператор на срок, не превышающий одного года. Параллельно был утвержден план мероприятий по подготовке к проведению конкурсной процедуры для определения нового оператора. Мы можем констатировать, что подготовительная работа в регионе проведена строго в соответствии с требованиями законодательства и в установленные сроки. Экологический совет продолжит осуществлять общественный контроль за ситуацией в сфере обращения с отходами и деятельностью нового оператора, который будет определен по итогам конкурса. Мы делаем это в интересах граждан и в целях защиты их конституционного права на благоприятную окружающую среду, - подчеркнула она.

Напомним, что прежнего регионального оператора ООО «Ситиматик - Волгоград» лишили этого статуса с 14 июля 2023 года из-за неудовлетворительной работы, многочисленных нарушений Правил обращения с отходами, жалоб граждан, предписаний природоохранных и надзорных органов. С 1 августа к обязанностям временного регоператора до проведения конкурса приступила компания «ЭкоЦентр», входящая в  ГК «Чистый город».

Фото: архив V102.RU / администрация Волгоградской области

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