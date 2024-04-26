В Волгограде Андрей Бочаров наградил аграриев, ученых и чиновников





26 апреля в Волгограде состоялась торжественная церемония награждения аграриев, работников транспортной сферы, образования, спорта, муниципального и государственного управления. Награды жителям региона вручал лично губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Сегодня, накануне Дня Весны и Труда, в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области мы по уже сложившейся доброй традиции чествуем жителей Волгоградской области, заслуживших высокое государственное и общественное признание. Вас, представителей самых разных профессий, объединяет любовь к своей малой родине, к Волгоградской области, к нашему Великому Отечеству. Каждый из вас трудится с высочайшим профессионализмом и полной самоотдачей. Вы растите, воспитываете детей, обучаете молодое поколение; обеспечиваете транспортную и продовольственную безопасность Волгоградской области и всей нашей страны; развиваете физическую культуру и спорт; выполняете задачи социально-экономического развития муниципальных образований и нашей Волгоградской области, - сказал глава региона, открывая мероприятие.





Во время церемонии награждения особое внимание было уделено многодетным семьям. В 2024 году ордена «Родительская слава» была удостоена чета Мелешковых, воспитавших 18 детей: 12 дочерей и 6 сыновей.

Сразу десять жителей региона были удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В числе награжденных ученые, сотрудники РЖД, депутаты и чиновники.





Кроме того, сегодня были вручены знаки о присвоении почетных званий «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», медали «За труды по сельскому хозяйству», а также почетные грамоты Президента РФ и благодарности Правительства России, медаль «За заслуги перед Волгоградской областью», знаки «За безупречную государственную гражданскую службу Волгоградской области», почетные грамоты губернатора.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области