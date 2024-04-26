В Волжском Волгоградской области силовики вышли на двоих 17-летних подростков, готовивших, по версии следствия, массовые убийства по указке кураторов из Украины. По информации ФСБ России, действиями новоиспеченных адептов запрещенной в России террористической организации «National-Socialism/White Power» («NS/WP») руководил один из ее лидеров — гражданин РФ Роман Александрович Железнов — некогда являвшийся соратником ныне покойного идеолога и основателя неонацистской молодежной организации Максима Марцинкевича, более известного как Тесак.

Куратор, как утверждает следствие, планировал руками несовершеннолетних волгоградцев готовить в регионе нападения на силовиков, лиц неславянской национальности, а также взрывать и поджигать военкоматы, отделы полиции и другие гособъекты. Ранее в отношении Железнова было возбуждено уголовное дело по ст. 359 УК РФ (наемничество) за участие в боевых действиях в составе украинского нацбата Азов*.

На кадрах оперативной съемки ФСБ России, распространенной сегодня, 26 апреля, показано задержание подростков и дача последними признательных показаний. Корреспондентам V102.RU удалось по видео найти то самое место, где скрутили подозреваемых, и пообщаться с жителями дома № 47 по улице Пионерской, в котором в последнее время проживали фигуранты уголовного дела.

По словам старожилов пятиэтажного общежития города-спутника, полукриминальные истории здесь не редкость, но что-то действительно из ряда вон выходящее никто так с ходу вспомнить и не может:

– Знаете, у нас здесь половина общаги – люди своеобразные. Регулярно раз в неделю в холле появляется кровавая дорожка. Кто-то с кем-то разбирается. Иногда пьяные тела валяются в коридорах. Алкогольный экстремизм у нас точно присутствует. Но, когда мы узнали, что у нас под боком жили террористы, стало не по себе, – говорит местный житель по имени Ильвар. – Самое интересное, что та самая нехорошая квартира №75, в которой обитали эти парни, располагается рядом с моей на одной площадке. Впервые я увидел их еще 9 апреля.





Волжанин вспоминает, что в тот вечер он слушал музыку, когда его тягу к прекрасному прервал настойчивый стук в дверь:

– У нас тут не принято в общежитии стучать в двери, потому что барабанят только чужие, соседи всегда друг другу звонят по телефону, перед тем как зайти в гости. Полицейские здесь часто бывают, никому не нужны лишние проблемы, поэтому мало кто им открывает. Ко мне несколько раз стучали в дверь в тот вечер. Сначала я игнорировал эти поползновения, но потом оделся и вышел. Не знаю почему, просто что-то «стрельнуло» в голове. Самое интересное – взял с собой паспорт. Никогда не брал, а тут вроде как чутье какое-то подсказало. Спускаюсь вниз, а на улице уже машины стоят с мигалками, какие-то юноши, «маски-шоу» в зеленом, женщины в погонах. Сказали, что у нас в доме обнаружили утечку газа. Какая утечка, думаю? У нас везде электропечи. Потом патрульный отвел меня в сторону, мол, стой у соседнего дома вместе со всеми. Мы очень долго ждали.

Затем, как утверждает Ильвар, раздался грозный голос из громкоговорителя:

– В «матюгальник» орали: «Жители дома № 47 — уходите!». Через пару минут выдали: «Все в укрытие!». Я еще подумал, какое такое укрытие? В подвал что ли? Куда бежать? Затем услышал хлопок или что-то наподобие выстрела. Я так и не понял, что это было. Визуально никаких разрушений не заметил. Когда разрешили подняться домой часа через три, то на моем этаже находился человек в камуфляже с надписью «ФСБ». Еще один ходил по холлу, но уже в медицинской маске зеленого цвета. Дверь соседей из семьдесят пятой квартиры была наполовину открыта. Краем глаза я заметил какого-то парня с короткими волосами славянской наружности в наручниках, он стоял ко мне боком в цветной майке, а на заднем фоне кото-то мельтешил. Я сразу повернул к себе. Мне сказали, что задержали двух парней за экстремизм. Знаю, что их сперва вывели на улицу, а потом снова подняли наверх. Раньше я их здесь не видел.





Сосед с пятого этажа, представившийся Алексеем, рассказал корреспондентам «Высоты 102», что после громкого хлопка вечером 9 апреля своими глазами видел, как из подъезда сапер выносил черный ящик.

– Мы здесь уже четыре года живем, но такое здесь впервые. Вроде как одну взрывчатку в квартире под нами обезвредили в тот день. Я думаю, что какое-то устройство могли накрыть защитным куполом, поэтому не было никаких повреждений. Если бы там было что-то серьезное, то окна у всех повыбивало, как минимум. Второе устройство, по всей видимости, вынесли в специальном коробе. Издалека мы видели черный ящик с антенной. Его нес человек в бронежилете и каске. Он погрузил все в микроавтобус, который тут же уехал. Через полчаса наверх повели двух молодых людей в наручниках, – поделился подробностями мужчина. – Вообще все случилось вечером около девяти часов. Я как раз супругу с работы забрал, мы вместе приехали. У нашего общежития уже были сотрудники ФСБ – стояла «ГАЗель» с полоской и соответствующей аббревиатурой. Рядом находилась полицейская машина. Мы стали подниматься наверх и на втором этаже встретили соседей, которые сообщили, что с четвертого этажа двух молодых парней вывели в наручниках. Когда оказались в своей квартире, буквально минут через десять к нам в дверь постучали полицейские. Началась эвакуация всего дома. Сказали, что произошла утечка газа. Хотя у нас тут газа и не было никогда, все электрическое.

Житель пятиэтажки уверяет, что силовики оцепили улицу Пионерскую и закрыли полицейскими машинами проезд по улице Пушкина.

– Приехали скорая, пожарные и даже, что интересно, газовщики. Нас подальше от дома отогнали к расположенному рядом второму общежитию. Обратно начали запускать где-то ближе к полуночи. Когда мы к себе поднимались, то на четвертом этаже увидели открытой квартиру № 75, там было много людей в форме. У входа в общий коридор стоял еще один человек из органов. Знаю, что эти два молодых парня, лет по 20 славянской внешности, месяца три обитали на квартире. Вероятно, что снимали. Здесь вообще квартиросъемщиков много. Честно, я редко их видел, даже в лицо не запомнил. Единственное, что их отличало ото всех — они частенько ходили туда-сюда с большими рюкзаками. Но про этих ребят никто ничего толком не знал. Днем и вечером иногда их видели, здоровались и все на этом. Судя по всему, нигде не учились и не работали, – заявляет Алексей.





Ему вторит еще одна жительница дома № 47, пожелавшая сохранить анонимность:

– Живем здесь лет пятнадцать уже. Про задержание слышала. Все произошло вечером 9 апреля. Всем жильцам сказали в срочном порядке выйти на улицу. Причиной называлась утечка газа, но у нас в доме никогда его не было. Тем не менее, все спустились вниз. Когда стояли во дворе, услышали звук, похожий на сильный хлопок. Мы так поняли, что обезвредили что-то наверху, а еще какое-то устройство сотрудники забрали с собой в большом черном ящике. Потом я заметила, как молодых парней в наручниках заводили внутрь где-то около одиннадцати вечера. Жильцов продолжали держать на улице, запустили лишь в 23.30. А парни в квартире № 75 находились там до четырех утра. Я не знаю, кто там жил и кому ее сдавали.

Журналисты информагентства прошлись по квартирам одного из домов по улице Пушкина, где силовики провели силовое задержание подростков. Однако никто из жильцов так и не вспомнил никакой спецоперации у них под окнами.





Напомним, по данным ФСБ России, с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов подростки повредили 16 автомобилей с символикой СВО, а также машины, принадлежавшие выходцам из Северо-Кавказского и Центрально-Азиатского регионов. В квартирах, где жили задержанные, изъяты основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, СВУ с поражающими элементами, четыре килограмма пиротехнической смеси, средства связи и коммуникации. Несовершеннолетним инкриминируют ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации). Волжанам грозит от десяти до двадцати лет колонии со штрафом в размере до полумиллиона либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Азов* — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация

Фото и коллаж: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: ФСБ России