Росприроднадзор зафиксировал масляные пятна на месте затонувшего крана в Волгограде

Повторный выезд к месту происшествия в Сарептский затон в Волгограде, где зимой затонул плавучий кран, показал наличие масляных пятен на водной поверхности. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, инспекторы выехали на место в порядке контроля с учетом изменившихся погодных условий, схода льда и появившейся информации о том, что в затоне наблюдают разлив нефтепродуктов.

В конце марта текущего года в редакцию обратились жители Красноармейского района, которые сообщили о разливе нефтепродуктов в акватории Сарептского затона, где затонул плавучий кран. По мнению волгоградцев, от разлива нефтепродуктов могут пострадать цапли и утки, которые живут в затоне, а также рыба.





- В порядке контроля за ситуацией и установления последствий негативного воздействия на водный объект, 1 апреля 2024 года инспекторами управления совместно с лабораторий повторно осуществлен выезд, в ходе которого зафиксирован факт загрязнения водного объекта, - сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора. - В рамках осмотра произведены замеры площади, загрязненной нефтепродуктами, отобраны пробы природной воды, для определения содержания концентраций загрязняющих веществ в водном объекте.





Степень загрязнения и ущерб водным ресурсам станут известны по результатам лабораторных исследований.

Напомним, что информация о происшествии на причале ОАО «Волгоградский судостроительный завод» поступила в природоохранное ведомство еще в середине февраля текущего года. Тогда видимые факты загрязнения воды в реке отсутствовали, а плавательное средство находилось в полузатопленным состоянии. Плавкран-1511 типа Д-9012/Д9050, регистровый номер 203701, строительный номер 1511, в соответствии с договором купли-продажи приобретен ООО «ХизМет». Природоохранное ведомство обратилось с иском в Хамовнический районный суд города Москвы, в котором просит обязать собственника плавучего крана поднять его из акватории реки.

Фото: Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора