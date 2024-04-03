Экология

Росприроднадзор зафиксировал масляные пятна на месте затонувшего крана в Волгограде

Экология 03.04.2024 16:46
0
03.04.2024 16:46


Повторный выезд к месту происшествия в Сарептский затон в Волгограде, где зимой затонул плавучий кран, показал наличие масляных пятен на водной поверхности. Как сообщили V102.RU в  Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, инспекторы выехали на место в порядке контроля с учетом изменившихся погодных условий, схода льда и появившейся информации о том, что в затоне наблюдают разлив нефтепродуктов.

В конце марта текущего года в редакцию обратились жители Красноармейского района, которые сообщили о разливе нефтепродуктов в акватории Сарептского затона, где затонул плавучий кран. По мнению волгоградцев, от разлива нефтепродуктов могут пострадать цапли и утки, которые живут в затоне, а также рыба.


- В порядке контроля за ситуацией и установления последствий негативного воздействия на водный объект, 1 апреля 2024 года инспекторами управления совместно с лабораторий повторно осуществлен выезд, в ходе которого зафиксирован факт загрязнения водного объекта, - сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора. - В рамках осмотра произведены замеры площади, загрязненной нефтепродуктами, отобраны пробы природной воды, для определения содержания концентраций загрязняющих веществ в водном объекте.


Степень загрязнения и ущерб водным ресурсам станут известны по результатам лабораторных исследований.

Напомним, что информация о происшествии на причале ОАО «Волгоградский судостроительный завод» поступила в природоохранное ведомство еще в середине февраля текущего года. Тогда видимые факты загрязнения воды в реке отсутствовали, а плавательное средство находилось в полузатопленным состоянии. Плавкран-1511 типа Д-9012/Д9050, регистровый номер 203701, строительный номер 1511, в соответствии с договором купли-продажи приобретен ООО «ХизМет». Природоохранное ведомство обратилось с иском в Хамовнический районный суд города Москвы, в котором просит обязать собственника плавучего крана поднять его из акватории реки. 

Фото: Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
02.04.2024 20:46
Экология 02.04.2024 20:46
Комментарии

0
Далее
Экология
31.03.2024 17:04
Экология 31.03.2024 17:04
Комментарии

0
Далее
Экология
25.03.2024 13:41
Экология 25.03.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Экология
23.03.2024 10:47
Экология 23.03.2024 10:47
Комментарии

0
Далее
Экология
21.03.2024 13:06
Экология 21.03.2024 13:06
Комментарии

0
Далее
Экология
18.03.2024 12:32
Экология 18.03.2024 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.03.2024 18:23
Экология 14.03.2024 18:23
Комментарии

0
Далее
Экология
12.03.2024 10:05 Реклама
Экология 12.03.2024 10:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экология
11.03.2024 11:20
Экология 11.03.2024 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экология
10.03.2024 16:07
Экология 10.03.2024 16:07
Комментарии

0
Далее
Экология
07.03.2024 21:39
Экология 07.03.2024 21:39
Комментарии

0
Далее
Экология
02.03.2024 12:22
Экология 02.03.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Экология
01.03.2024 10:23
Экология 01.03.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Экология
27.02.2024 07:44
Экология 27.02.2024 07:44
Комментарии

0
Далее
Экология
23.02.2024 10:49
Экология 23.02.2024 10:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:27
«Отвернулась удача»: «Ротор» проиграл «Краснодару-2» со счетом 2:3Смотреть фотографии
18:52
В райцентре Волгоградской области умер 38-летний велосипедистСмотреть фотографии
18:25
Избивший пассажира автобуса 19-летний волгоградец оказался в СИЗО и вспомнил мамуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:09
Мужчина сбежал от алиментов на ферму в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:14
Стали известны подробности зверского убийства волгоградца подросткамиСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде насильника 10-летней девочки приговорили к 16 годам колонииСмотреть фотографии
16:46
Росприроднадзор зафиксировал масляные пятна на месте затонувшего крана в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:24
Контейнерные площадки Волгограда оказались завалены спиленными веткамиСмотреть фотографии
16:16
«Это не теракт»: под Волгоградом в общежитии колледжа произошел взрывСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
В Волгограде из музея вывезли танки Т-26 и Т-34Смотреть фотографии
15:13
БФ «Синара» начал прием заявок на грантовый конкурс поддержки местных сообществСмотреть фотографии
15:01
В Польше избили бывшего главного тренера «Ротора» Александра ХацкевичаСмотреть фотографии
14:25
Фермер пытается взыскать 160 млн рублей с «Упрдор Москва — Волгоград»Смотреть фотографии
14:21
Из-за урагана самолет из Санкт-Петербурга не долетел до ВолгоградаСмотреть фотографии
14:15
В Госдуме задумались о законопроекте после скандала с изображением Родины-материСмотреть фотографии
13:41
В подъезде дома на юге Волгограда поймали лисицуСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде задержали двоих подростков за убийство 47-летнего мужчиныСмотреть фотографии
13:15
Директор кооператива выслушал приговор за обман 77 волгоградцев на 60 млнСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде без вести пропал коротковолосый мужчина в очкахСмотреть фотографии
12:31
В Волжском осудили сиделку, укравшую с карты пенсионера 3 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:09
Избивших волгоградца за замечание шестерых подростков задержали. Один в розыскеСмотреть фотографии
11:34
Под Волгоградом предприниматель «освежил» просроченный жирСмотреть фотографии
11:29
Обгоревший труп мужчины обнаружили в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:11
Угорели прямо во сне: в Котово неисправная печка погубила двоих мужчинСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде диспетчеров 112 подозревают в передаче ритуальщикам данных о покойникахСмотреть фотографии
10:51
В Волгоградской области из-за сломанного товарняка закрыли переездСмотреть фотографии
10:33
Шпаргалка молодым родителям от «СОГАЗ-Мед»: первый прикорм и календарь прорезывания зубовСмотреть фотографии
10:00
Каждый второй волгоградец выступил за ограничение использования электросамокатовСмотреть фотографии
09:27
Глава СКР заинтересовался делом о хулиганстве волгоградских подростковСмотреть фотографии
09:15
На юге Волгограда подростки до смерти забили мужчину. Второй в больницеСмотреть фотографии
 