Общество

На Ангарском в Волгограде проложили 100 метров сверхпрочной трубы

Общество 26.04.2024 16:04
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26.04.2024 16:04


В Волгограде «Концессии водоснабжения» продолжают замену изношенного водопровода в поселке Ангарском. Новый стометровый отрезок сверхпрочной трубы продолжили на ул. Полины Осипенко. 

По информации ресурсоснабжающей организации, работы в Дзержинском районе проводили специалисты цеха по эксплуатации и ремонту водопроводно-канализационного хозяйства «Центр-1». От водопровода, который поэтапно меняют в частном секторе, снабжаются ресурсом десятки домовладений. 

Водопроводные сети в этом районе были проложены несколько десятков лет назад и за время эксплуатации, конечно, пришли в критическое состояние, – признает начальник участка водоснабжения цеха «Центр-1» Армен Папоян. – В целях улучшения качества предоставляемой коммунальной услуги по холодному водоснабжению, на основании многочисленных обращений потребителей домов по улицам Раздольная, Хуторская и Бугская было решено провести поэтапную замену водовода на этой территории. Первый этап работ был проведен в 2023 году, в 2024-м мы приступили ко второму этапу. 

Не прекращая подачу ресурса, рабочие на минувших выходных демонтировали старую чугунную трубу, после чего, работая в две смены, проложили новую – изготовленную из полиэтилена низкого давления (ПНД). 

Благодаря высоким качественным характеристикам материала, такие коммуникации являются одними из самых долговечных, в том числе за счет устойчивости к воздействиям внешних факторов. Новый участок подключили к ранее замененному, таким образом, повысив стабильность работы всего водовода. В настоящее время ресурс потребителям поступает в штатном режиме. Одновременно специалисты  разрабатывают планы по дальнейшей модернизации сетей водоснабжения в данном жилом массиве, – сообщают в «Концессиях водоснабжения». 

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