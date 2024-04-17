Экология

Лесничество в Волгоградской области провалило госзадание по валежнику и сухостою

Экология 17.04.2024 06:24
0
17.04.2024 06:24


Калачевское лесничество в Волгоградской области уличили в плохой работе по уборке неликвидной древесины и выборочной санитарной рубке. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы обязать лесничество ударно поработать в этом направлении.

Нарушения были выявлены в ходе надзорной проверки. Установлено, что СГБУ ВО «Калачевское лесничество» не в полном объеме выполнило работы в рамках госзадания по уборке неликвидной древесины, к которой относится валежник и сухостой, и санитарную рубку в отдельных кварталах.

Иск природоохранного прокурора суд признал законным и обоснованным. Лесничество обязали провести выборочную санитарную рубку на общей площади 5,1 га и уборку неликвидной древесины на общей площади 13,1 га.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
16.04.2024 19:39
Экология 16.04.2024 19:39
Комментарии

0
Далее
Экология
15.04.2024 15:01
Экология 15.04.2024 15:01
Комментарии

0
Далее
Экология
15.04.2024 09:54
Экология 15.04.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Экология
12.04.2024 07:46
Экология 12.04.2024 07:46
Комментарии

0
Далее
Экология
10.04.2024 06:33
Экология 10.04.2024 06:33
Комментарии

0
Далее
Экология
03.04.2024 16:46
Экология 03.04.2024 16:46
Комментарии

0
Далее
Экология
02.04.2024 20:46
Экология 02.04.2024 20:46
Комментарии

0
Далее
Экология
31.03.2024 17:04
Экология 31.03.2024 17:04
Комментарии

0
Далее
Экология
25.03.2024 13:41
Экология 25.03.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Экология
23.03.2024 10:47
Экология 23.03.2024 10:47
Комментарии

0
Далее
Экология
21.03.2024 13:06
Экология 21.03.2024 13:06
Комментарии

0
Далее
Экология
18.03.2024 12:32
Экология 18.03.2024 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.03.2024 18:23
Экология 14.03.2024 18:23
Комментарии

0
Далее
Экология
12.03.2024 10:05 Реклама
Экология 12.03.2024 10:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экология
11.03.2024 11:20
Экология 11.03.2024 11:20
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:19
На трассе Волгоград-Луганск четыре человека пострадали из-за выезда «УАЗа» на встречкуСмотреть фотографии
09:46
Энергетики опровергли мифы о переходе дачников на прямые договора энергоснабженияСмотреть фотографии
09:25
Прикинулись овцами: под Волгоградом накрыли три майнинговые фермыСмотреть фотографии
08:26
В Волгоград вернули летучих мышей после лечения в московском зоопаркеСмотреть фотографии
06:24
Лесничество в Волгоградской области провалило госзадание по валежнику и сухостоюСмотреть фотографии
21:38
Под Волгоградом осудили фермера за пролитую кровь на полях «Дяди Вани»Смотреть фотографии
21:21
В матче «Каустика» и «Саратова» забросили 60 мячейСмотреть фотографии
20:41
Минобороны наградило волгоградского военного священника Сергия ПоповаСмотреть фотографии
20:12
В Волгограде внедрили контроль за тандемами лихачей на электросамокатахСмотреть фотографии
19:39
Депутаты и общественники обсудили экологическую стратегию Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:05
Темпы жилищного строительства в Волгоградской области побили новый рекордСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде произошел пожар в девятиэтажке на Семи ветрахСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
В Волгоградской области школьники осваивают управление дронамиСмотреть фотографии
17:31
Жара до +30 и ураган: погода приготовила новый сюрприз волгоградцамСмотреть фотографии
16:57
В Волгоградской области ИИ поможет терапевтам определиться с диагнозомСмотреть фотографии
16:34
Переработчик ПЭТ-бутылок в Волжском заработал 45 млн рублей и угодил под судСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде ул. Иркутскую расширят за счёт средств регионального резервного фондаСмотреть фотографии
15:33
Под Волгоградом обвалился потолок отремонтированной поликлиникиСмотреть фотографии
14:53
Волгоградец на отдыхе утонул вместе с автомобилем «Лада Гранта»Смотреть фотографии
14:06
Град прошелся по очередному хутору в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
В Волгограде массовое ДТП со скорой попало на видеоСмотреть фотографии
13:20
В Волжском из-за паводка приостановят работу переправы через АхтубуСмотреть фотографии
13:13
Сотрудники ЕвроХима помогли жителям Котельниково справиться с последствиями циклона «Ольга»Смотреть фотографии
13:03
Суд в Волгограде арестовал пацанку и ее банду за избиение пассажиров автобуса №103Смотреть фотографии
12:49
Врача бюро МСЭ в Волгограде осудили за присвоение инвалидности за взяткиСмотреть фотографии
12:26
МЧС требовало закрыть обрушившийся ТЦ «Арбуз молл» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Мэрия Волгограда заплатила 330 тысяч рублей за несуществующие остановкиСмотреть фотографии
11:35
Главку МВД России по Волгоградской области исполнилось 105 летСмотреть фотографии
11:28
Прокуратура проведет проверку из-за обрушения ТЦ «Арбуз» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Почему Путин поддерживает Бочарова? Мнение политолога Андрея ЧешоваСмотреть фотографии
 