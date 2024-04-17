Лесничество в Волгоградской области провалило госзадание по валежнику и сухостою

Калачевское лесничество в Волгоградской области уличили в плохой работе по уборке неликвидной древесины и выборочной санитарной рубке. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы обязать лесничество ударно поработать в этом направлении.

Нарушения были выявлены в ходе надзорной проверки. Установлено, что СГБУ ВО «Калачевское лесничество» не в полном объеме выполнило работы в рамках госзадания по уборке неликвидной древесины, к которой относится валежник и сухостой, и санитарную рубку в отдельных кварталах.

Иск природоохранного прокурора суд признал законным и обоснованным. Лесничество обязали провести выборочную санитарную рубку на общей площади 5,1 га и уборку неликвидной древесины на общей площади 13,1 га.