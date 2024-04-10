В Волгоградской области определили опасные для лесных прогулок дни

В лесничествах Волгоградской области определены дни, когда будет ограничен доступ граждан и транспорта в лесные массивы из-за проведения санитарных работ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ Облкомприроды, в эти периоды также будут запрещены работы по заготовке древесины, воспроизводству и уходу за лесными насаждениями.

Лесные массивы будут обрабатывать от вредителей химпрепаратами, поэтому пребывание людей во время таких работ нежелательно.

Санитарные обработки начнутся уже с 17 апреля и будут проводиться до 10 июня включительно. Для каждого лесничества определены свои дни для борьбы с вредителями. Местное население будут заранее информировать о предстоящих работах и вводимых ограничениях на посещение лесов.

Фото из архива V102.RU