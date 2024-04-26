Опасные бабочки готовы массово размножиться в Волгоградской области

Ранняя весна способствует активному размножению в Волгоградской области многоядного вредителя - лугового мотылька, передает V102.RU. По информации ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, с 26 апреля уже лет таких бабочек на цветущей сорной растительности в южных и центральных районах области.

- Выявленный зимующий запас коконов на территории области, а также учитывая высокую миграционную способность бабочек при сильных ветрах (более 300 км) рекомендуем ежедневно вести наблюдения за посевами с целью выявления лета бабочек и мест их концентрации, - советуют специалисты.

Этот вредитель может сильно повреждать пропашные, зернобобовые, бахчевые, овощные культуры и многолетние бобовые травы. Массовый лет лугового мотылька начинается при среднесуточной температуре 18-20 градусов. Бабочки летают в основном в сумеречное и ночное время, а уже через 3-5 дней после первого вылета начинают откладывать яйца.

При температуре 20-25 выше нуля и относительной влажности 60-80% плодовитость самок достигает 100-600 яиц. Через 3-10 дней из яиц появляются гусеницы, которые и пожирают растения.

Фото: ФГУП «Россельхозцентр» по Волгоградской области