Волгоградцы почтили память героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС





В Волгограде сегодня, 26 апреля, прошло памятное мероприятие по случаю 38-й годовщины трагедии в Чернобыле. Как сообщает ИА «Высота 102», по традиции волгоградцы собрались на ул. 13-й Гвардейской – у памятника «Защитившим от атома».

По информации пресс-службы Волгоградской городской думы, в мероприятии принимали участие члены региональной общественной организации «Союз «Чернобыль», вдовы и члены семей погибших, а также представители региональной и городской власти.

– Тысячи наших земляков принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, - напомнил в ходе митинга председатель Волгоградской областной общественной организации «Союз «Чернобыль» Александр Гадуш. – Их подвиг бесценен и не имеет срока давности, они спасли жизни миллионов людей.

Напомним, что бронзовая композиция установлена напротив главного управления МЧС России по Волгоградской области. Именно с этого места в городе-герое в 1986 году были отправлены волгоградцы на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Первыми уезжали на помощь в Чернобыль волгоградские пожарные-спасатели и сотрудники полиции. В общей сложности 5600 жителей Волгоградской области приняли участие в ликвидации последствий аварии и выполнили свой долг.

Сегодня, по данным региональной организации «Союз «Чернобыль», в Волгоградской области проживает около трех тысяч «чернобыльцев». Многие из них занимаются общественной работой, помогают воспитывать молодое поколение, своим примером показывая, что такое истинный патриотизм.

Ранее, напомним, с читателями ИА «Высота 102» воспоминаниями о командировке, изменившей всю его жизнь, поделился Александр Гадуш.

Фото: архив ИА «Высота 102»