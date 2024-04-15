Экология

На юге Волгограда ликвидируют 13 свалок за 1,7 миллиона рублей

Экология 15.04.2024 09:54
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15.04.2024 09:54


Тотальную зачистку стихийных свалок в Красноармейском районе проведет волгоградская компания за 1,7 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, ООО «Ольма» выиграло конкурс и подписало контракт на ликвидацию 13 свалок, предложив за свою работу самую минимальную цену.

Максимальная стоимость контракта была почти 2 миллиона рублей. Двое конкурентов ООО «Ольма», которые также подали заявки на конкурс, свои услуги оценили дороже.

Как уточнили в мэрии, победителю электронного аукциона предстоит вывезти порядка 1200 кубометров мусора с общественных территорий.

Порядка 500 кубометров мусора вывезут с захламленного участка между бывшим заводом красного кирпича на улице Керамическая и АЗС. Около дороги к улице Вилянской будет убрано порядка 300 кубометров мусора, еще 150 кубометров мусора вывезут с участка между поселок «Буревестник» и дорогой по улице им. Моцарта. Свыше 100 кубометров мусора уберут с территории, расположенной недалеко от ГСК № 11, а свалку объемом 200 кубометров ликвидируют около СНТ«Горчичник» в границе улицы им. Довженко и др. 

В мэрии сообщили, что в прошлом году муниципалитет ликвидировал порядка 40 тысяч кубометров отходов во всех районах Волгограда. В текущем году уже определен подрядчик, который ликвидирует две крупные свалки в Краснооктябрьском районе. Идет определение подрядной организации, которая уберет свалки в Тракторозаводском районе.

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