Всмятку и на боку: грузовик и легковушка жестко столкнулись под Волгоградом

В Волгоградской области произошло жесткое столкновение грузовика и легковушки, в результате которого оба автомобили оказались в кювете, передает V102.RU.

Как сообщили в службе скорой медицинской помощи, на вызов о ДТП в Камышинском районе на 542 км трассы Р-228 срочно выехали две бригады, в том числе с трассового медпункта.





На фото с места происшествия видно, что большегруз от удара перевернулся и лежит в кювете на боку, а в нескольких метрах от него находится автомобиль, марку которого сложно угадать из-за сильных повреждений.

- Пострадали 42-летний водитель большегруза и 41-летний водитель легковушки. После оказания медпомощи мужчин транспортировали в Центральную городскую больницу Камышина, - сообщили медики.

Фото: ГБУЗ «КССМП»