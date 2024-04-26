Происшествия

Всмятку и на боку: грузовик и легковушка жестко столкнулись под Волгоградом

Происшествия 26.04.2024 14:53
0
26.04.2024 14:53


В Волгоградской области произошло жесткое столкновение грузовика и легковушки, в результате которого оба автомобили оказались в кювете, передает V102.RU.

Как сообщили в службе скорой медицинской помощи, на вызов о ДТП в Камышинском районе на 542 км трассы Р-228 срочно выехали две бригады, в том числе с трассового медпункта.


На фото с места происшествия видно, что большегруз от удара перевернулся и лежит в кювете на боку, а в нескольких метрах от него находится автомобиль, марку которого сложно угадать из-за сильных повреждений.

- Пострадали 42-летний водитель большегруза и 41-летний водитель легковушки. После оказания медпомощи мужчин транспортировали в Центральную городскую больницу Камышина, - сообщили медики.

Фото: ГБУЗ «КССМП»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
26.04.2024 14:33
Происшествия 26.04.2024 14:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2024 12:22
Происшествия 26.04.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2024 09:56
Происшествия 26.04.2024 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2024 09:53
Происшествия 26.04.2024 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2024 20:05
Происшествия 25.04.2024 20:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2024 13:57
Происшествия 25.04.2024 13:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2024 11:24
Происшествия 25.04.2024 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2024 10:11
Происшествия 25.04.2024 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2024 10:04
Происшествия 25.04.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 22:32
Происшествия 24.04.2024 22:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 20:55
Происшествия 24.04.2024 20:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 19:54
Происшествия 24.04.2024 19:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 19:34
Происшествия 24.04.2024 19:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 19:29
Происшествия 24.04.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 15:30
Происшествия 24.04.2024 15:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:12
Нового регоператора по отходам выберут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
«Проснись и действуй»: волгоградским студентам предложили карьеру нефтепереработчиковСмотреть фотографии
16:49
В Волгоградской области с несостоявшегося офицера взыскали 470 тыс. рублей за обучениеСмотреть фотографии
16:04
На Ангарском в Волгограде проложили 100 метров сверхпрочной трубыСмотреть фотографии
15:37
ГУ МВД сообщило подробности о жестком ДТП под КамышиномСмотреть фотографии
15:28
Облсуд ужесточил приговор двум волгоградцам за продажу липовых дипломов мигрантамСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно уплатить до 2 маяСмотреть фотографии
15:11
ФАС хочет приземлить цены на авиабилетыСмотреть фотографии
14:53
Всмятку и на боку: грузовик и легковушка жестко столкнулись под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:33
Пилотов рейса Волгоград-Москва пытались ослепить лазеромСмотреть фотографии
14:32
Сады Придонья увеличивают сырьевую базуСмотреть фотографии
13:44
Власти Камышина не отказались от церемонии возложения венков и цветов 9 маяСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде Андрей Бочаров наградил аграриев, ученых и чиновниковСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде прозвучит новая песня Александры Пахмутовой про СталГРЭССмотреть фотографии
12:34
ВТЗ рассказал школьникам о возможностях обучения востребованным специальностямСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде водитель Daewoo Nexia не поделил дорогу с 8-летним велосипедистомСмотреть фотографии
12:17
На Волжской ГЭС скорректировали сбросы для воспроизводства рыбыСмотреть фотографии
11:52
Волжская ГЭС присоединилась к Всероссийской патриотической акции РусГидро «Память на высоте»Смотреть фотографии
11:25
В Волгограде демонтируют сгнившие шпалы на разворотном кольце ВГТЗСмотреть фотографии
11:24
Задержанные ФСБ в Волжском подростки рассказали, кого и как собирались убитьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
«Он сам пошел в штурмовики»: тренер женской команды «Спартак-Волгоград» Алексей Сигитов погиб на СВОСмотреть фотографии
10:50
Утверждены графики работы поликлиник на майские праздники в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:38
ФСБ: задержанные в Волжском подростки планировали массовые убийства людейСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом 17-летние подростки готовили теракты по указке УкраиныСмотреть фотографии
10:17
Нейросеть от Сбера помогла воссоздать утраченные в Сталинграде картиныСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде после взрыва котла сгорели дом и иномаркаСмотреть фотографии
09:53
Третьего ищут: в Волгограде во время сплава на байдарке утонули директор фирмы с коллегойСмотреть фотографии
09:31
Движение грузовиков ограничат с 20 мая в Волгоградской области из-за жарыСмотреть фотографии
08:58
Жара до +30 придет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:20
Все сломали? Волгоградские депутаты озаботились судьбой проданной судоверфиСмотреть фотографии
 