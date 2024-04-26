Экономика

Сады Придонья увеличивают сырьевую базу

Экономика 26.04.2024 14:32 Реклама
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26.04.2024 14:32 Реклама


В рамках долгосрочной стратегии компания инвестирует в развитие вишневых садов, расширение площадей косточковых культур и внедрения передовых технологий. 
Компания «Сады Придонья» в этом году увеличила площади своих вишневых садов, добавив к существующим 500 га еще 50 га.  Работы по закладке молодого сада завершились раньше запланированных сроков. 
– Вишня для нас важное стратегическое сырье, – говорит президент компании «Сады Придонья» А.П. Самохин. – Ей надо серьезно заниматься, она более деликатная культура, нежели яблоко. И здесь все зависит от подходов и качества нашей работы.    
Для закладки нового вишневого сада был использован посадочный материал, отвечающий самым высоким стандартам качества, все саженцы имеют мощный потенциал в урожайности и устойчиво приживаются в климатической зоне региона. 
Компания давно сотрудничает с ведущими европейскими экспертами, которые проводят мониторинг сада, консультируют по его уходу, питанию, обрезке. В непростые для отрасли времена совместно с коллегами находит пути решения сложных вопросов, чтобы реализовывать в срок все намеченные планы.
В этом году перед сельскохозяйственной службой компании стоит задача собрать для переработки 4 тыс. тонн вишни. Для сравнения, в прошлом году урожай достиг 3 тыс. тонн. 
Сады Придонья активно ищут передовые решения и инвестируют в новые технологии для садоводства. Применение на уборке вишни специализированных комбайнов – яркий тому пример. В этом сезоне на уборку выйдут уже 13 машин. Компания увеличила парк комбайнов на 5 единиц, усовершенствовав модели прошлого поколения. 
Фото Сады Придонья.
Реклама. https://pridonie.ru. ИНН 3403014273

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