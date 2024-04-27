«Не заметила, как убила семью»: москвичку осудили на 9 лет за гибель троих человек под Волгоградом

Самое ужасное, что виновница аварии после произошедшего спокойно продолжила свой путь. На стационарном посту ДТП ее остановили сотрудники полиции, сообщив, что из-за опасного маневра, который она совершила, погибли и пострадали люди. Однако москвичка к месту аварии не вернулась и поехала дальше.На суде женщина не признала свою вину, свалив ее на погибшего водителя, которого она обвинила в превышении скоростного режима. По ее мнению, он должен был снизить скорость и экстренно не затормозил.Однако вина подсудимой подтверждена исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.Суд признал женщину виновной в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии поселения, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на срок 3 года.Осужденная в колонию-поселение последует за счет государства самостоятельно.Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с осужденной рекордную сумму компенсации морального вреда в пользу родных погибших – всего 13 миллионов рублей.