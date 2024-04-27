«Не заметила, как убила семью»: москвичку осудили на 9 лет за гибель троих человек под Волгоградом

Напомним, страшная трагедия произошла утром 20 июня 2021 года. Москвичка на автомобиле BMW X6 двигалась по автодороге Р-22 «Каспий» в направлении Волгограда. Женщина решила обогнать следующие в попутном направлении автомобили, выехала на встречную полосу за Skoda Yeti и стала совершать обгон трех фур.
В это время навстречу ей по своей полосе движения двигались Skoda Octavia и Ford Focus. Водитель Ford, видя, как навстречу на огромной скорости несется машина, попытался уйти от столкновения, выехал правым колесом на обочину. В результате произошел неконтролируемый занос, Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Daf FT XF 105.460.
Удар был такой силы, что не оставил шансов выжить водителю, его супруге и грудному ребенку. В той аварии погибла врач-педиатр детской поликлиники №2 Волжского Марина Александрова, ее муж и сын. Врачам удалось спасти лишь 3-летнюю дочку супругов.
На суде женщина не признала свою вину, свалив ее на погибшего водителя, которого она обвинила в превышении скоростного режима. По ее мнению, он должен был снизить скорость и экстренно не затормозил.
Однако вина подсудимой подтверждена исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.
Суд признал женщину виновной в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии поселения, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на срок 3 года.
Осужденная в колонию-поселение последует за счет государства самостоятельно.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с осужденной рекордную сумму компенсации морального вреда в пользу родных погибших – всего 13 миллионов рублей.