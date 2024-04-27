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«Не заметила, как убила семью»: москвичку осудили на 9 лет за гибель троих человек под Волгоградом

Расследования 27.04.2024 06:40
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27.04.2024 06:40


Фроловский городской суд Волгоградской области вынес приговор 49-летней жительнице Москвы, по вине которой летом 2021 года в ДТП погибла семья – супруги и шестимесячный ребенок, а 3-летняя девочка получила тяжелые травмы.
Напомним, страшная трагедия произошла утром  20 июня 2021 года. Москвичка на автомобиле  BMW X6 двигалась  по автодороге Р-22 «Каспий» в направлении Волгограда. Женщина решила обогнать следующие в попутном направлении автомобили, выехала на встречную полосу за Skoda Yeti и стала совершать обгон трех фур.
В это время навстречу ей по своей полосе движения двигались Skoda Octavia и Ford Focus. Водитель Ford, видя, как навстречу на огромной скорости несется машина, попытался уйти от столкновения, выехал правым колесом на обочину. В результате произошел неконтролируемый занос, Ford Focus  выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Daf FT XF 105.460.
Удар был такой силы, что не оставил шансов выжить водителю, его супруге и грудному ребенку. В той аварии погибла врач-педиатр детской поликлиники №2 Волжского Марина Александрова, ее муж и сын. Врачам удалось спасти лишь 3-летнюю дочку супругов.

Самое ужасное, что виновница аварии после произошедшего спокойно продолжила свой путь. На стационарном посту ДТП ее остановили сотрудники полиции, сообщив, что из-за опасного маневра, который она совершила, погибли и пострадали люди. Однако москвичка к месту аварии не вернулась и поехала дальше.
На суде женщина не признала свою вину, свалив ее на погибшего водителя, которого она обвинила в превышении скоростного режима. По ее мнению, он должен был снизить скорость и экстренно не затормозил.
Однако вина подсудимой подтверждена исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.
Суд признал женщину виновной в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии поселения, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на срок 3 года.
Осужденная в колонию-поселение последует за счет государства самостоятельно.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с осужденной рекордную сумму компенсации морального вреда в пользу родных погибших – всего 13 миллионов рублей. 
Решение суда не вступило в законную силу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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