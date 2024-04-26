ВТЗ рассказал школьникам о возможностях обучения востребованным специальностям

Общество 26.04.2024 12:34 Реклама
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26.04.2024 12:34 Реклама
Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), принял участие в Едином дне открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Мероприятие прошло в Волжском политехническом техникуме, который является партнером ВТЗ по программе кластера «Металлургия».
Школьникам и их родителям подробно рассказали о ВТЗ, вакансиях, возможностях для молодых сотрудников и социальных гарантиях. В рамках «Профессионалитета» студенты обучаются по сокращенной программе, основным преимуществом которой является практикоориентированность, а также создание бесшовной связки «техникум-работодатель». На втором курсе студенты заключают целевой договор с ВТЗ, который гарантирует меры поддержки, в том числе выплату стипендии при успешном освоении образовательной программы, организацию практики, трудоустройство выпускника. С будущими коллегами и руководителями студенты взаимодействуют еще в процессе учебы — специалисты ВТЗ преподают в техникуме ряд профессиональных дисциплин, состоят в приемной и экзаменационных комиссиях, а также являются наставниками для молодого поколения.
В свою очередь, преподаватели техникума проходят повышение квалификации в рамках стажировок на заводах ТМК, где они знакомятся с технологическим процессом и актуальными тенденциями развития отрасли. Предприятие участвует в обновлении учебной базы — в прошлом году при поддержке ВТЗ в техникуме были модернизированы обучающие лаборатории, где проводятся практические занятия по новой программе подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности.
— Учащимся важна поддержка родителей и наставников на этапе профессионального самоопределения и трудоустройства. Об этом же мы говорим и заводчанам, детям которых в ближайшем будущем предстоит определиться с выбором профессии. В настоящее время на первом и втором курсах при поддержке ВТЗ обучаются 256 студентов. ТМК активно вовлекает их в корпоративные мероприятия. Это конкурсы профмастерства, научно-практические конференции, спортивные соревнования, волонтерские акции. Ожидаем, что по итогам обучения по программе «Профессионалитет» молодые специалисты получат рабочие места, а компания — профессионально ориентированных сотрудников, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Участие предприятий ТМК в проекте курирует Корпоративный университет TMK2U. В рамках кластера «Металлургия» в Волжском студенты обучаются наиболее востребованным в металлургической промышленности специальностям по направлениям «Металлургическое производство (по видам производства)», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» и «Технология машиностроения».
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186
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