Депутаты и общественники обсудили экологическую стратегию Волгоградской области





Итоги и перспективы проведения в регионе экологических мероприятий обсудили сегодня в Волжском на совместном заседании комитета областной думы по охране окружающей среды и природопользованию, парламентской комиссии по вопросам реализации нацпроектов и приоритетных проектов развития области и регионального Экосовета. В преддверии заседания пришла хорошая новость – в рейтинге Минприроды РФ Волгоградская область стала лидером среди субъектов Южного федерального округа и заняла 19 место в стране по качеству окружающей среды. Итоги и перспективы проведения в регионе экологических мероприятий обсудили сегодня в Волжском на совместном заседании комитета областной думы по охране окружающей среды и природопользованию, парламентской комиссии по вопросам реализации нацпроектов и приоритетных проектов развития области и регионального Экосовета. В преддверии заседания пришла хорошая новость – в рейтинге Минприроды РФ Волгоградская область стала лидером среди субъектов Южного федерального округа и заняла 19 место в стране по качеству окружающей среды.

Напомним, поставленные в Послании Президента РФ 29 февраля 2024 года задачи охватывают практически все основные направления в области охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки. Глава государства поставил цели к 2030 году вдвое сократить выбросы в атмосферу и уровень загрязнения водоемов, ликвидировать крупные свалки и другие объекты накопленного экологического вреда.

Напомним, поставленные в Послании Президента РФ 29 февраля 2024 года задачи охватывают практически все основные направления в области охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки. Глава государства поставил цели к 2030 году вдвое сократить выбросы в атмосферу и уровень загрязнения водоемов, ликвидировать крупные свалки и другие объекты накопленного экологического вреда.









В Волгоградской области новые лесные насаждения за последние пять лет созданы на общей площади более семи тысяч гектаров, усилена материально-техническая база лесничеств. Кроме того, сформированы лесопарковые зеленые пояса в городских округах: Урюпинск, Волжский, Михайловка, Волгоград. Здесь проводятся противопожарные, санитарные, а также лесовосстановительные мероприятия. В Волгоградской области новые лесные насаждения за последние пять лет созданы на общей площади более семи тысяч гектаров, усилена материально-техническая база лесничеств. Кроме того, сформированы лесопарковые зеленые пояса в городских округах: Урюпинск, Волжский, Михайловка, Волгоград. Здесь проводятся противопожарные, санитарные, а также лесовосстановительные мероприятия.

Вместе с депутатами и экологами в конференц-зале Волжского трубного завода собрались представители органов исполнительной власти, надзорных ведомств, руководители промышленных предприятий. В заседании приняли участие и представители многих общественных экологических организаций, активисты партийного проекта «Чистая страна», сообщили V102.RU в Волгоградской облдуме.- отметила председатель комитета регпарламента по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева.Согласно поручениям главы государства национальный проект «Экология» будет обновлен и получит дополнительное финансирование в 2025 - 2030 годах в объеме не менее 600 миллиардов рублей. В Волгоградской области за последние 10 лет в бассейнах Волги и Дона восстановлено более 80 водных объектов. По нацпроекту «Экология» в Волго-Ахтубинской пойме уже построено 61 из 74 запланированных до конца этого года водопропускных сооружений. Произведена расчистка реки Арчеды во Фролово, аналогичные работы ведутся на участке реки Медведица протяженностью 15 км, завершена подготовка документов по восстановлению 30-тикиллометрового отрезка реки Иловли. Регион предложил федеральному центру дополнительно провести такие же мероприятия еще на 32 водоемах в Волжском бассейне и 23 – в Донском. Общая протяженность расчистки составит порядка 780 км. В новую программу также запланировано включить масштабный губернаторский проект по строительству комплекса ГТС для обводнения реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы.С 2027 по 2030 годы планируется создание еще девяти стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и одной передвижной лаборатории.По итогам операции «Отходы» только за 2023 год на территории Волгоградской области ликвидировано 107 несанкционированных свалок. В рамках нового федерального проекта «Генеральная уборка» планируется убрать шламонакопитель «Белое море» в Кировском районе, а также свалки в Красноармейском, Тракторозаводском и Ворошиловском районах Волгограда.Промышленные предприятия региона уделяют большое внимание внедрению «зеленых» технологий. По данным облпромторга, в 2017-2023 годах в эту сферу было инвестировано порядка 27 млрд рублей. Такая деятельность активно ведется на Волжском трубном заводе, предприятиях «Себряковцемент», «Лукойл-Волгограднефтепереработка», Волжском абразивном заводе, Волгоградском алюминиевом заводе, подразделениях компании РЖД. В планах промышленников на этот год – направить еще более трех миллиардов рублей на экологическую модернизацию производства.Обсудив представленную информацию, участники заседания дали позитивную оценку общей работе, проводимой в регионе в рамках национального проекта «Экология».заключила Ирина Соловьева.