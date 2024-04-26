ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых





Совет директоров Банка России сегодня, 26 апреля, объявил о решении сохранить ключевую ставку на уровне 16%, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на регулятора.

– Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале, – отметили в ЦБ.

Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.