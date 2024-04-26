Экономика

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Экономика 26.04.2024 18:55
0
26.04.2024 18:55


Совет директоров Банка России сегодня, 26 апреля, объявил о решении сохранить  ключевую ставку на уровне 16%, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на регулятора. 

Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале, – отметили в ЦБ. 

Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
26.04.2024 14:32 Реклама
Экономика 26.04.2024 14:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2024 08:20
Экономика 26.04.2024 08:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.04.2024 09:37
Экономика 25.04.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.04.2024 08:42
Экономика 25.04.2024 08:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.04.2024 15:44 Реклама
Экономика 23.04.2024 15:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.04.2024 14:44 Реклама
Экономика 22.04.2024 14:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.04.2024 10:51 Реклама
Экономика 22.04.2024 10:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.04.2024 10:56 Реклама
Экономика 20.04.2024 10:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.04.2024 08:54 Реклама
Экономика 20.04.2024 08:54 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2024 11:16 Реклама
Экономика 19.04.2024 11:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2024 10:04
Экономика 19.04.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.04.2024 09:30 Реклама
Экономика 19.04.2024 09:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2024 08:37
Экономика 18.04.2024 08:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.04.2024 10:23 Реклама
Экономика 17.04.2024 10:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2024 19:05
Экономика 16.04.2024 19:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:31
Волгоград с Симферополем свяжет частный поездСмотреть фотографии
21:11
В Волжском у здания ЗАГСа компанию «Влюблённым» составит семейная пара пенсионеровСмотреть фотографии
20:55
Выгорел весь первый этаж: в Волгограде вновь вспыхнуло аварийное общежитие на ул. СаушинскойСмотреть фотографииCмотреть видео
20:37
На Третьей продольной в Волгограде легковушка с детьми «врубилась» в самосвалСмотреть фотографии
20:09
Журналисты побывали в доме, где готовили теракты подростки из ВолжскогоСмотреть фотографии
19:55
Опасные бабочки готовы массово размножиться в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:55
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовыхСмотреть фотографии
18:33
Центр Волгограда станет пешеходным на майские праздникиСмотреть фотографии
18:18
Волгоградцы почтили память героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭССмотреть фотографии
17:12
Нового регоператора по отходам выберут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
«Проснись и действуй»: волгоградским студентам предложили карьеру нефтепереработчиковСмотреть фотографии
16:49
В Волгоградской области с несостоявшегося офицера взыскали 470 тыс. рублей за обучениеСмотреть фотографии
16:04
На Ангарском в Волгограде проложили 100 метров сверхпрочной трубыСмотреть фотографии
15:37
ГУ МВД сообщило подробности о жестком ДТП под КамышиномСмотреть фотографии
15:28
Облсуд ужесточил приговор двум волгоградцам за продажу липовых дипломов мигрантамСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно уплатить до 2 маяСмотреть фотографии
15:11
ФАС хочет приземлить цены на авиабилетыСмотреть фотографии
14:53
Всмятку и на боку: грузовик и легковушка жестко столкнулись под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:33
Пилотов рейса Волгоград-Москва пытались ослепить лазеромСмотреть фотографии
14:32
Сады Придонья увеличивают сырьевую базуСмотреть фотографии
13:44
Власти Камышина не отказались от церемонии возложения венков и цветов 9 маяСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде Андрей Бочаров наградил аграриев, ученых и чиновниковСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде прозвучит новая песня Александры Пахмутовой про СталГРЭССмотреть фотографии
12:34
ВТЗ рассказал школьникам о возможностях обучения востребованным специальностямСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде водитель Daewoo Nexia не поделил дорогу с 8-летним велосипедистомСмотреть фотографии
12:17
На Волжской ГЭС скорректировали сбросы для воспроизводства рыбыСмотреть фотографии
11:52
Волжская ГЭС присоединилась к Всероссийской патриотической акции РусГидро «Память на высоте»Смотреть фотографии
11:25
В Волгограде демонтируют сгнившие шпалы на разворотном кольце ВГТЗСмотреть фотографии
11:24
Задержанные в Волжском неонацисты рассказали, кого и как собирались убитьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
«Он сам пошел в штурмовики»: тренер женской команды «Спартак-Волгоград» Алексей Сигитов погиб на СВОСмотреть фотографии
 