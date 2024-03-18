Экология

В Волгу выпустят еще 40 тысяч мальков русского осетра

Экология 18.03.2024 12:32
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18.03.2024 12:32


Решение продолжить финансирование экологического проекта «Сохранить! Сберечь! Пополнить!» приняли на волгоградском «КАУСТИКе». Второй год подряд совместно со специалистами Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» сотрудники предприятия примут участие в акции по восстановлению популяции русского осетра в Волжско-Каспийском бассейне. В прошлом году уже было выпущено 37 тысяч мальков.

«КАУСТИК» обеспечивает рабочими местами более шести тысяч жителей Волгограда и области, которые хотят жить и работать в комфортных и безопасных условиях. Вопросы экологической повестки для нас крайне важны — это наша общая ответственность. По этой причине завод не смог остаться в стороне и профинансировал закупку 40 000 штук молоди русского осетра с её последующим выпуском в естественную среду обитания летом этого года, — рассказал заместитель главного инженера по экологии Игорь Поддубный.

Помимо зарыбления реки, предприятие регулярно участвует и в других природоохранных мероприятиях. Например, создает лесозащитную фильтрующую полосу в санитарно-защитной зоне завода, где уже высажено почти 25 тысяч белых тополей, а также увеличивает объемы передачи вторичного сырья на переработку. В планах у сотрудников продолжать подобные акции и привлечь как можно больше единомышленников в свои ряды.

 

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