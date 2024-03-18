В Волгу выпустят еще 40 тысяч мальков русского осетра

Решение продолжить финансирование экологического проекта «Сохранить! Сберечь! Пополнить!» приняли на волгоградском «КАУСТИКе». Второй год подряд совместно со специалистами Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» сотрудники предприятия примут участие в акции по восстановлению популяции русского осетра в Волжско-Каспийском бассейне. В прошлом году уже было выпущено 37 тысяч мальков.

— «КАУСТИК» обеспечивает рабочими местами более шести тысяч жителей Волгограда и области, которые хотят жить и работать в комфортных и безопасных условиях. Вопросы экологической повестки для нас крайне важны — это наша общая ответственность. По этой причине завод не смог остаться в стороне и профинансировал закупку 40 000 штук молоди русского осетра с её последующим выпуском в естественную среду обитания летом этого года, — рассказал заместитель главного инженера по экологии Игорь Поддубный.

Помимо зарыбления реки, предприятие регулярно участвует и в других природоохранных мероприятиях. Например, создает лесозащитную фильтрующую полосу в санитарно-защитной зоне завода, где уже высажено почти 25 тысяч белых тополей, а также увеличивает объемы передачи вторичного сырья на переработку. В планах у сотрудников продолжать подобные акции и привлечь как можно больше единомышленников в свои ряды.