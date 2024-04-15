Экология

Иловля вышла из берегов в Волгоградской области вслед за Доном и Медведицей

Экология 15.04.2024 15:01
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15.04.2024 15:01


В Волгоградской области вслед за Доном и Медведицей зафиксирован разлив реки Иловля у хутора Боровки. Такие данные, как сообщает V102.RU, приводит сегодня, 15 апреля, Росгидромет.

По данным ежедневного прогноза опасных и неблагоприятных явлений на реках, озерах и водохранилищах в РФ, в Волгоградской области в настоящее время происходит затопление вблизи трех населенных пунктов - хутора Боровки, станице Новогригорьевской и у хутора Красный. В течение ближайших трех суток разлив рек продолжится, но подъема уровня воды до опасных отметок не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что региональные власти считают паводковую остановку в Волгоградской области стабильной, так уровень воды на всех водных объектах региона — существенно ниже критических отметок.

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