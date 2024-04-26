



Задержанные в городе Волжском 17-летние подростки в подробностях рассказали о том, как готовились к терактам на территории Волгоградской области. Информацией, как удалось выйти на след злоумышленников, также поделились оперативные сотрудники ФСБ России. Силовики распространили 26 апреля кадры оперативной съемки.





– Установлено, что один из лидеров террористической организации, гражданин России Железнов Роман Александрович. вовлекает несовершеннолетних лиц в террористическую деятельность на территории Российской Федерации. А именно: по указанию украинских спецслужб посредством Сети Интернет указанное лицо склоняет подростков к совершению акций прямого действия: нападению на лиц неславянской национальности, сотрудников правоохранительных органов, повреждению и уничтожению принадлежащего им имущества. В дальнейшем Железнов снабжал их инструкциями и оружием, средствами террора, использовал для организации терактов – в том числе в отношении объектов власти, – рассказал на видео оперативный сотрудник.

Ранее в отношении Романа Железнова, по данным силовиков, было возбуждено уголовное дело по ст. 359 УК РФ – наемничество. Федеральной службой безопасности также опубликованы видеокадры c Железновым, о котором идет речь.

– Я нахожусь в зоне АТО, – говорит на видео Железнов. – Нам оказывают помощь. У меня нет компетенции говорить о том, в каком объеме она оказывается. Меня поддерживают волонтеры.

Вполне вероятно, что под "волонтерами" Железнов может подразумевать таких же как и задержанные в Волжском 17-летние подростки пособников.



Сами же молодые волжане дали признательные показания силовикам уже в момент задержания. ИА «Высота 102» публикует расшифровку их показаний.





Первый:

– В январе-феврале 2023 года я вступил в ступила в ряды [запрещенной организации], через полгода я списался с [куратором], он нам дал инструкции по изготовлению бомбы. Мы ее изготовили и протестировали. Позже он нам дал пистолет под переделку под боевое оружие. Бомбу тестировали в пойме. Затем планировали взрывать третий отдел полиции, военкомат и прочие органы государственной власти. Пистолет нам нужен был для убийства лиц другой национальности и людей, представляющих органы государственной власти. Собирались убивать уполномоченных властью людей. Полицию и так далее.





Второй:

– Я написал в бот и скинул потом им видео, где я избивал машину. Машины я выбирал по наклейкам, по отличительным знакам в виде нерусских флагов, флагов других стран.

По информации ФСБ России, с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов подростки повредили 16 автомобилей с символикой поддержки специальной военной операции, а также автомобилей, принадлежавших выходцам из Северо-Кавказского и Центрально-Азиатского регионов.

В отношении волжан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 – участие в деятельности террористической организации. Они задержаны.

Видео: ФСБ России



Фото: ФСБ России