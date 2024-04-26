Расследования

Задержанные ФСБ в Волжском подростки рассказали, кого и как собирались убить

Расследования 26.04.2024 11:24
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26.04.2024 11:24


Задержанные в городе Волжском 17-летние подростки в подробностях рассказали о том, как готовились к терактам на территории Волгоградской области. Информацией, как удалось выйти на след злоумышленников, также поделились оперативные сотрудники ФСБ России. Силовики распространили 26 апреля кадры оперативной съемки. 



Установлено, что один из лидеров террористической организации, гражданин России Железнов Роман Александрович. вовлекает несовершеннолетних лиц в террористическую деятельность на территории Российской Федерации. А именно: по указанию украинских спецслужб посредством Сети Интернет указанное лицо склоняет подростков к совершению акций прямого действия: нападению на лиц неславянской национальности, сотрудников правоохранительных органов, повреждению и уничтожению принадлежащего им имущества. В дальнейшем Железнов снабжал их инструкциями и оружием, средствами террора, использовал для организации терактов – в том числе в отношении объектов власти, – рассказал на видео оперативный сотрудник. 

Ранее в отношении Романа Железнова, по данным силовиков, было возбуждено уголовное дело по ст. 359 УК РФ – наемничество.  Федеральной службой безопасности также опубликованы видеокадры c Железновым, о котором идет речь. 

Я нахожусь в зоне АТО, – говорит на видео Железнов. – Нам оказывают помощь. У меня нет компетенции говорить о том, в каком объеме она оказывается. Меня поддерживают волонтеры. 

Вполне вероятно, что под "волонтерами" Железнов может подразумевать таких же как и задержанные в Волжском 17-летние подростки пособников. 

Сами же молодые волжане дали признательные показания силовикам уже в момент задержания. ИА «Высота 102» публикует расшифровку их показаний. 


Первый: 

– В январе-феврале 2023 года я вступил в ступила в ряды [запрещенной организации], через полгода я списался с [куратором], он нам дал инструкции по изготовлению бомбы. Мы ее изготовили и протестировали. Позже он нам дал пистолет под переделку под боевое оружие.  Бомбу тестировали в пойме. Затем планировали взрывать третий отдел полиции, военкомат и прочие органы государственной власти. Пистолет нам нужен был для убийства лиц другой национальности и людей, представляющих органы государственной власти. Собирались убивать уполномоченных властью людей. Полицию и так далее. 


Второй: 

Я написал в бот и скинул потом им видео, где я избивал машину. Машины я выбирал по наклейкам, по отличительным знакам в виде нерусских флагов, флагов других стран.  

По информации ФСБ России, с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов подростки повредили  16 автомобилей с символикой поддержки специальной военной операции, а также автомобилей, принадлежавших выходцам из Северо-Кавказского и Центрально-Азиатского регионов.

В отношении волжан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 – участие в деятельности террористической организации. Они задержаны. 

Видео: ФСБ России

Фото: ФСБ России 

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