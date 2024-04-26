В Волгограде демонтируют сгнившие шпалы на разворотном кольце ВГТЗ





Власти Волгограда подвели промежуточные итоги работ по реконструкции линии скоростного трамвая. В Тракторозаводском районе на разворотном кольце ВГТЗ специалисты наполовину демонтировали старую рельсошпальную решётку.

- После завершения демонтажных работ строители приступят к созданию новой песчано-грунтовой подушки и балластной призмы. Затем рабочие уложат новые шпалы и современное рельсовое полотно, при монтаже которого для создания бесшовного пути будет применяться технология алюмотермитной сварки, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

На сегодняшний день на объекте задействованы 20 рабочих и 4 единицы строительной техники.

Обновление разворотного кольца происходит без приостановки работы скоростного трамвая. Для этого специалисты смонтировали дополнительный стрелочный перевод и временную остановочную платформу, откуда во время реконструкции трамвайной линии осуществляется посадка и высадка пассажиров.

Отметим, помимо разворотного кольца ВГТЗ, специалисты рассчитывают в течение 2024 года обновить трамвайные пути у остановки «Стадион «Монолит», в тоннеле напротив проходной завода «Красный октябрь» и на участке от ул. 39-й Гвардейской до ул. Землянского.

Фото из архива ИА «Высота 102»