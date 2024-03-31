Экология

На волгоградском стенде на ВДНХ собрали 40 кг крышек на новую скамейку

Экология 31.03.2024 17:04
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31.03.2024 17:04


Гости волгоградского стенда на ВДНХ полностью заполнили специально изготовленную для масштабной выставки-форума «Россия» фигуру сайгака. Сданные ими 40 кг сырья благодаря вторичной переработке превратят в парковую мебель, рассказали V102.RU в облкомприроды.
Социальный экопроект на форуме-выставке «Россия» был запущен с ноября 2023 года. В течение пяти месяцев посетители волгоградского стенда приносили пластиковые крышки от бутылок, ПЭТ-тары и заполняли ими арт-объект.
Из собранного сырья будет изготовлена долговечная и износостойкая скамейка, которую установят в Волгограде. О том, что материал для нее собрали посетители выставки, будет напоминать табличка: «Собрана гражданами великой России, которые думают о ресурсах нашей страны и следуют экопривычкам».
Отметим, что для производства одной уличной скамейки используется 25-30 кг бывшего в употреблении пластика.
Так как сайгак стал одним из самых популярных арт-объектов выставки, организаторами принято решение даже после завершения акции по сбору крышек оставить фигуру на выставке в качестве одного из основных элементов экспозиции Волгоградской области — до 8 июля 2024 года.
Фото облкомприроды

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