На волгоградском стенде на ВДНХ собрали 40 кг крышек на новую скамейку

Из собранного сырья будет изготовлена долговечная и износостойкая скамейка, которую установят в Волгограде. О том, что материал для нее собрали посетители выставки, будет напоминать табличка: «Собрана гражданами великой России, которые думают о ресурсах нашей страны и следуют экопривычкам».
Отметим, что для производства одной уличной скамейки используется 25-30 кг бывшего в употреблении пластика.
Так как сайгак стал одним из самых популярных арт-объектов выставки, организаторами принято решение даже после завершения акции по сбору крышек оставить фигуру на выставке в качестве одного из основных элементов экспозиции Волгоградской области — до 8 июля 2024 года.
Фото облкомприроды