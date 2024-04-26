В Волгограде водитель Daewoo Nexia не поделил дорогу с 8-летним велосипедистом





25 апреля в Советском районе Волгограда водитель подержанной иномарки сбил 8-летнего мальчишку, катающегося на велосипеде. ДТП произошло во дворе многоквартирного дома.

- В 18:20 39-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигаясь по внутридомовой территории по ул. Академика Королева, совершил наезд на 8-летнего мальчика, который катался на велосипеде, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, во время происшествия юный житель областного центра получил травмы и был доставлен в одно из местных медицинских учреждений.