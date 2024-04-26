Расследования

Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно уплатить до 2 мая

Расследования 26.04.2024 15:27
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26.04.2024 15:27


Жителям Волгоградской области напомнили в региональном управлении ФНС России о приближении сроков уплаты ряда налогов. Сотрудники службы опубликовали перечень для удобства волгоградцев.

Отметим, что перечисленные налоги и взносы нужно уплатить до 2 мая, так как в этом году 28 апреля является выходным днем.

Итак, не позднее указанной даты волгоградцам нужно уплатить:

  • первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций во втором квартале 2024 г.,
  • авансовый платеж по налогу на прибыль за первый квартал 2024 г.,
  • страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за март 2024 г.,
  • сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 апреля 2024 г.,
  • НДС за первый квартал 2024 г.,
  • авансовый платеж по налогу на имущество организаций за первый квартал 2024 г.,
  • авансовый платеж по земельному налогу, уплачиваемый организациями за первый квартал 2024 г.,
  • авансовый платеж по транспортному налогу, уплачиваемый организациями за первый квартал 2024 г.,
  • налог по УСН, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями за 2023 г.,
  • авансовый платеж по УСН за первый квартал 2024 г.,
  • НДПИ за март 2024 г.,
  • водный налог за первый квартал 2024 г.,
  • НПД за март 2024 г.,
  • акцизы за март 2024 года.

Обращаем внимание, что 6 мая 2024 года наступит срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 30 апреля 2024 года, – добавляют в УФНС России по Волгоградской области. – При этом не позднее 3 мая 2024 года необходимо представить уведомления об исчисленных суммах по НДФЛ при выплате доходов с 23 по 30 апреля 2024 года (отчетный период – «31/11»).

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