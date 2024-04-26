Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно уплатить до 2 мая





Жителям Волгоградской области напомнили в региональном управлении ФНС России о приближении сроков уплаты ряда налогов. Сотрудники службы опубликовали перечень для удобства волгоградцев.

Отметим, что перечисленные налоги и взносы нужно уплатить до 2 мая, так как в этом году 28 апреля является выходным днем.

Итак, не позднее указанной даты волгоградцам нужно уплатить:

первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций во втором квартале 2024 г.,

авансовый платеж по налогу на прибыль за первый квартал 2024 г.,

страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за март 2024 г.,

сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 апреля 2024 г.,

НДС за первый квартал 2024 г.,

авансовый платеж по налогу на имущество организаций за первый квартал 2024 г.,

авансовый платеж по земельному налогу, уплачиваемый организациями за первый квартал 2024 г.,

авансовый платеж по транспортному налогу, уплачиваемый организациями за первый квартал 2024 г.,

налог по УСН, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями за 2023 г.,

авансовый платеж по УСН за первый квартал 2024 г.,

НДПИ за март 2024 г.,

водный налог за первый квартал 2024 г.,

НПД за март 2024 г.,

акцизы за март 2024 года.

– Обращаем внимание, что 6 мая 2024 года наступит срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 30 апреля 2024 года, – добавляют в УФНС России по Волгоградской области. – При этом не позднее 3 мая 2024 года необходимо представить уведомления об исчисленных суммах по НДФЛ при выплате доходов с 23 по 30 апреля 2024 года (отчетный период – «31/11»).