Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно уплатить до 2 мая

Жителям Волгоградской области напомнили в региональном управлении ФНС России о приближении сроков уплаты ряда налогов. Сотрудники службы опубликовали перечень для удобства волгоградцев.
Отметим, что перечисленные налоги и взносы нужно уплатить до 2 мая, так как в этом году 28 апреля является выходным днем.
Итак, не позднее указанной даты волгоградцам нужно уплатить:
- первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций во втором квартале 2024 г.,
- авансовый платеж по налогу на прибыль за первый квартал 2024 г.,
- страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за март 2024 г.,
- сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 апреля 2024 г.,
- НДС за первый квартал 2024 г.,
- авансовый платеж по налогу на имущество организаций за первый квартал 2024 г.,
- авансовый платеж по земельному налогу, уплачиваемый организациями за первый квартал 2024 г.,
- авансовый платеж по транспортному налогу, уплачиваемый организациями за первый квартал 2024 г.,
- налог по УСН, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями за 2023 г.,
- авансовый платеж по УСН за первый квартал 2024 г.,
- НДПИ за март 2024 г.,
- водный налог за первый квартал 2024 г.,
- НПД за март 2024 г.,
- акцизы за март 2024 года.
– Обращаем внимание, что 6 мая 2024 года наступит срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 30 апреля 2024 года, – добавляют в УФНС России по Волгоградской области. – При этом не позднее 3 мая 2024 года необходимо представить уведомления об исчисленных суммах по НДФЛ при выплате доходов с 23 по 30 апреля 2024 года (отчетный период – «31/11»).