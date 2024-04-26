Власти Камышина не отказались от церемонии возложения венков и цветов 9 мая

В городе Камышине Волгоградской области массовых мероприятий 1-12 мая не будет, кроме традиционной церемонии возложения цветов и венков 9 мая. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 26 апреля, мэр Камышина Станислав Зинченко по итогам заседания городской антитеррористической комиссии.

- Принято решение об отмене массовых мероприятий на открытом воздухе в период с 1 по 12 мая 2024 года. Исключение составит возложение венков и цветов на Братском захоронение воинов, умерших от ран в госпиталях на территории города Камышина в 1941-1943г.г, и у Памятного знака камышанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., которое по традиции состоится 9 мая, - сообщил мэр.

Напомним, решение об отмене всех майских массовых мероприятий, кроме парада в Волгограде, было принято администрацией региона на основании рекомендаций оперативного штаба и антитеррористической комиссии Волгоградской области.

От массовых мероприятий в регионе решили отказаться с учетом сложившейся оперативной обстановки.