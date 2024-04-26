ГУ МВД сообщило подробности о жестком ДТП под Камышином

В Волгоградской области полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого на федеральной трассе пострадали два человека. Авария произошла рано утром 26 апреля в Камышинском районе.

По предварительным данным ГИБДД, столкновение легкового и грузового автомобилей произошло по вине водителя первого.

– В 06.30 на 541-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» 42-летний водитель «ВИС» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, за рулем которого находился 42-летний мужчина, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Помощь медиков, подтверждают в полиции, потребовалась обоим мужчинам. Пассажиров в момент ДТП в автомобилях не было.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области