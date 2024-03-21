Экология

Росприроднадзор запретил саратовскому МУП травить Волгу нечистотами

Экология 21.03.2024 13:06
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21.03.2024 13:06


Росприроднадзор  вынес предупреждение МУП «Саратовский коммунальный комплекс» и потребовал в течение 60 дней прекратить сброс нечистот в Волгу. Муниципальное предприятие регулярно нарушало природохранное законодательство, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на межрегиональное управление. 

Предприятие сбрасывало в Волгу в районе поселка Красный Текстильщик сточные воды, не имея на это специального разрешения, – уточняют саратовские журналисты. 

По данным издания, муниципальное предприятие обслуживает системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на окраинах Саратова.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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