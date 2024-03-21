Росприроднадзор запретил саратовскому МУП травить Волгу нечистотами

Росприроднадзор вынес предупреждение МУП «Саратовский коммунальный комплекс» и потребовал в течение 60 дней прекратить сброс нечистот в Волгу. Муниципальное предприятие регулярно нарушало природохранное законодательство, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на межрегиональное управление.
– Предприятие сбрасывало в Волгу в районе поселка Красный Текстильщик сточные воды, не имея на это специального разрешения, – уточняют саратовские журналисты.
По данным издания, муниципальное предприятие обслуживает системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на окраинах Саратова.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»