Четыре человека пострадали в Волгограде 26 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия на Третьей продольной магистрали. Легковой автомобиль, в котором находились водитель и трое пассажиров, на скорости врезался в стоящий самосвал.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 16.20.

– По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора», напротив дома №122 по ул. Исторической не справился с управлением и совершил наезд на стоящий грузовик «МАН», – сообщили в главке полиции.

По сообщению очевидцев на место ДТП выезжали три бригады скорой помощи. В ГУ МВД уточняют, что помощь медиков потребовалась водителю легкового автомобиля, а также троим его пассажирам, среди которых было двое детей.

– На месте происшествия выехало руководство городской Госавтоинспекции, работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа, – уточняют в Главке.