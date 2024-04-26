Происшествия

На Третьей продольной в Волгограде легковушка с детьми «врубилась» в самосвал

Происшествия 26.04.2024 20:37
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26.04.2024 20:37


Четыре человека пострадали в Волгограде 26 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия на Третьей продольной магистрали. Легковой автомобиль, в котором находились  водитель и трое пассажиров, на скорости врезался в стоящий  самосвал. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 16.20. 

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора», напротив дома №122 по ул. Исторической не справился с управлением и совершил наезд на стоящий грузовик «МАН», – сообщили в главке полиции. 

По сообщению очевидцев на место ДТП выезжали три бригады скорой помощи. В ГУ МВД уточняют, что помощь медиков потребовалась водителю легкового автомобиля, а также троим его пассажирам, среди которых было двое детей. 

– На месте происшествия выехало руководство городской Госавтоинспекции, работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа, – уточняют в Главке. 

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