Волжская ГЭС присоединилась к Всероссийской патриотической акции РусГидро «Память на высоте»





В Городищенском районе, недалеко от Россошинского военно-мемориальный комплекса, прошла Всероссийская патриотическая акция «Память на высоте», приуроченная к празднованию 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ее организаторами в Волгоградской области на протяжении нескольких лет становятся гидроэнергетики Волжской ГЭС совместно с молодежным центром «Юность Волжского».

— Такие акции укрепляют связь поколений. Они помогают передать и сохранить историческую правду о героизме и подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. А еще формируют у молодежи активную гражданскую позицию и осознанное отношение к Отечеству, — считает директор филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Олег Лытиков.

В этом году добровольческий десант из 35 школьников и волонтеров побывал на месте захоронения советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы в поселке Западновка. Сегодня здесь проживает всего около 300 семей, но несмотря на удаленность от города и оторванность от цивилизации, мемориал не брошен и не забыт.





— Мы находимся в таком месте, где погибло очень много людей. В братской могиле захоронено 1127 человек. С августа 1942 года по январь 1943 года поселок был временно оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, но 19 ноября 1942 года началось наступление советской армии, которое привело к окружению и последующей гибели лучшей армии гитлеровского вермахта. Западновка сыграла очень большую роль в обороне Сталинграда, и в братской могиле захоронены те, кто погиб в этих местах, — рассказала руководитель поискового отряда «Надежда» Галина Орешкина. — Памятник нуждается в большой помощи и очень хорошо, что о нем помнят и заботятся.





В акции приняли участие добровольцы из молодежного центра «Юность Волжского», эколого-краеведческого объединения «Юнна» МОУ СШ №18 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева, учащиеся Волжского политехнического техникума и Россошинской средней школы им. И.Ф.Бибишева - летчика, защищавшего наши края в годы Великой Отечественной войны и погибшего вблизи железнодорожной станции Гумрак.

— Суть акции заключается в том, чтобы дети через свой собственный опыт почувствовали, что такое патриотизм, чтобы понимали, что здесь произошло, буквально потрогали историю своими руками. Благодаря финансовой помощи и участию гидроэнергетиков у нас появилась возможность таким большим составом приехать сюда. Это очень ощутимая поддержка, — поделилась мнением специалист по работе с молодежью КМЦ «Юность Волжского» Екатерина Архарова.













О важности сохранения исторического наследия и памяти предков рассказал руководитель эколого-краеведческого объединения «Юнна», который на протяжении многих лет вместе с ребятами участвует в патриотической акции, направленной на благоустройство братских захоронений героев Великой Отечественной войны.

— Таких захоронений в нашей области много и все они требуют внимания, — поделился своими впечатлениями Роман Куликов. — Это важное начинание и хорошая традиция, которая помогает сохранить историческую память и передать ее подрастающему поколению. Через такие мероприятия мы стараемся подтолкнуть современную молодежь не на словах, а на деле к продолжению памяти поколений. Замечательно, что ребята с удовольствие откликаются и желающих принять участие в акции всегда намного больше, чем мы можем привезти.





Участники патриотической акции «Память на высоте» обновили надписи на памятной плите, привели в порядок территорию вокруг обелиска и почтили минутой молчания память погибших в годы Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны.





Ветеран труда — участница акции отметила усилия волонтеров. Молодое поколение с таким уровнем ответственности и патриотизма достойно своих дедов и прадедов, не пожалевших жизней ради мирного неба над головой, считает она.

— Мой отец прошел три войны и в Великую Отечественную дошел до Берлина. Он не любил ни о чем рассказывать, но раньше это было и не нужно. С молодым поколением велась общественно-политическая работа. Ребята учились, узнавали историю своей страны, а сейчас это как-то пущено на самотек. Дети даже не знают, когда началась война, кто ее выиграл и тем более ничего не знают о Сталинградской битве. Хорошо, что сейчас эта память возрождается благодаря таким неравнодушным людям. Никто не забыт и ничто не забыто. Спасибо добровольцам и волонтерам за любовь к своей истории и родному краю, — рассказала ветеран труда, участник волжской ветеранской организации Людмила Выродова.

В завершение патриотической акции участники посетили Россошинский военно-мемориальный комплекс, где узнали о братской могиле и событиях, произошедших под Сталинградом во времена Великой Отечественной войны.













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