Под Волгоградом в поле спустя почти три месяца откопали труп пропавшего мужчины





Житель хутора Красный сад, который числился безвестно исчезнувшим с середины августа текущего года, найден мертвым в поле недалеко от ерика Бугроватый в Среднеахтубинском районе. Как стало известно ИА «Высота 102», труп был закопан примерно на метровой глубине. В СУ СКР по Волгоградской области информацию подтвердили и уточнили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Заявление о явке с повинной написал сосед убитого, проживающий на той же улице. По предварительным данным, во время совместного употребления алкоголя на открытом воздухе соседей охватило чувство личной неприязни. В ходе выяснения отношений один ударил другого палкой по голове. Поняв, что товарищ не дышит, сосед решил замести следы и закопал тело практически на месте конфликта, произошедшего 16 августа. Труп был извлечен из земли накануне и направлен на судмедэкспертизу.



