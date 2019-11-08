Под Волгоградом в поле спустя почти три месяца откопали труп пропавшего мужчины

Происшествия 08.11.2019 12:16
3328 2
08.11.2019 12:16
Житель хутора Красный сад, который числился безвестно исчезнувшим с середины августа текущего года, найден мертвым в поле недалеко от ерика Бугроватый в Среднеахтубинском районе. Как стало известно ИА «Высота 102», труп был закопан примерно на метровой глубине. В СУ СКР по Волгоградской области информацию подтвердили и уточнили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Заявление о явке с повинной написал сосед убитого, проживающий на той же улице. По предварительным данным, во время совместного употребления алкоголя на открытом воздухе соседей охватило чувство личной неприязни. В ходе выяснения отношений один ударил другого палкой по голове. Поняв, что товарищ не дышит, сосед решил замести следы и закопал тело практически на месте конфликта, произошедшего 16 августа. Труп был извлечен из земли накануне и направлен на судмедэкспертизу.
Реклама
Популярное по теме
10.10.2019 19:15
45160 0
22.10.2019 07:57
34935 7
26.10.2019 20:14
27966 4
Под Волгоградом после сообщения о бомбе эвакуировали городской суд08.11.2019 13:29
Происшествия 08.11.2019 13:29
2286 Обсудить
В Волгоградской области два школьника устроили полиции бессонную ночь08.11.2019 11:23
Происшествия 08.11.2019 11:23
1154 1 Обсудить
В Волгограде прогремел взрыв в офисе Сбербанка08.11.2019 08:14
Происшествия 08.11.2019 08:14
17922 19 Обсудить
У жителя Волгограда приставы забрали Bentley за долг в 160 тысяч рублей07.11.2019 17:15
Происшествия 07.11.2019 17:15
4493 9 Обсудить
В Волгограде водитель маршрутки врезался на "красный": трое в больнице07.11.2019 10:22
Происшествия 07.11.2019 10:22
1642 3 Обсудить
В Волгограде разбираются с парой извращенцев, которые под угрозой топора насиловали юношей07.11.2019 10:10
Происшествия 07.11.2019 10:10
4170 5 Обсудить
В Волгограде грабители совершили неудачную попытку "распотрошить" банкоматы06.11.2019 12:25
Происшествия 06.11.2019 12:25
2734 3 Обсудить
В Волгограде курильщики устроили пожар в многоэтажке, есть пострадавшие06.11.2019 10:08
Происшествия 06.11.2019 10:08
631 1 Обсудить
Кровавая бойня с двумя трупами произошла в Светлоярском районе Волгоградской области06.11.2019 09:47
Происшествия 06.11.2019 09:47
6440 4 Обсудить
В Волгограде пассажирская "Газель" врезалась в грузовик, пострадали 6 человек06.11.2019 09:32
Происшествия 06.11.2019 09:32
1525 1 Обсудить
В Волгограде при прочистке канализации нашли человеческий плод06.11.2019 09:22
Происшествия 06.11.2019 09:22
4378 4 Обсудить
Подростки вместе с ранее судимыми мужчинами попались на воровстве металла в Волгограде05.11.2019 11:29
Происшествия 05.11.2019 11:29
2266 7 Обсудить
В Волгограде сотрудник РЖД подрабатывал закладчиком наркотиков05.11.2019 09:11
Происшествия 05.11.2019 09:11
10016 0 Обсудить
В Волгоградской области охотник ослеплял и убивал зайцев04.11.2019 12:03
Происшествия 04.11.2019 12:03
4744 10 Обсудить
В Волгоградской области «Лада» врезалась в столб с мертвым водителем за рулем04.11.2019 09:33
Происшествия 04.11.2019 09:33
6052 11 Обсудить
Реклама