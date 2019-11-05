Экология

В Волгоградской области регоператор по обращению с ТКО проводит встречи с юрлицами

Экология 05.11.2019 14:31 Новости компаний
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05.11.2019 14:31 Новости компаний


Встречи со специалистами «Управление отходами - Волгоград» прошли в Новоаннинском, Даниловском, Дубовском, Руднянском, Иловлинском, Палласовском, Камышинском районах. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании регионального оператора по обращению с ТКО, такая разъяснительная работа с юридическими лицами в Волгоградской области проводится регулярно. 
В ходе мероприятий представители компании ответили на вопросы юрлиц по заключению договоров с региональным оператором и вывозу отходов, о деятельности регоператора на территории области.
 
Напомним, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подать документы для заключения договора в офисе ООО «Управление отходами - Волгоград» или удаленно – на адрес электронной почты, а также используя систему электронного документооборота СБИС и ДИАДОК. Порядок заключения договоров  указан на официальном сайте.
До конца года планируется проведение  встреч и в других районах региона.

СПРАВКА: С 1 января 2019 года полностью меняется система оборота мусора во всех регионах страны. К работе приступили региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В Волгоградской области по итогам конкурсного отбора этот статус присвоен ООО «Управление отходами – Волгоград». 
ТКО - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 
Согласно федеральному законодательству (Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об отходах производства и потребления"), юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договоры с региональным оператором, поскольку юридические лица и организации несут ответственность за те отходы, которые образуются в результате их коммерческой деятельности, включая ТКО. 

Офис ООО «Управление отходами - Волгоград» по работе с юридическими лицами  расположен по адресу г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 14Б. Телефон для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 8 (8442) 26-82-67, доб. 172, 216, 216, 200-208. Для физических лиц - 8-800-350-43-48. Официальный адрес электронной почты - [email protected]

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