В Волгоградской области регоператор по обращению с ТКО проводит встречи с юрлицами





Встречи со специалистами «Управление отходами - Волгоград» прошли в Новоаннинском, Даниловском, Дубовском, Руднянском, Иловлинском, Палласовском, Камышинском районах. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании регионального оператора по обращению с ТКО, такая разъяснительная работа с юридическими лицами в Волгоградской области проводится регулярно.

В ходе мероприятий представители компании ответили на вопросы юрлиц по заключению договоров с региональным оператором и вывозу отходов, о деятельности регоператора на территории области.

СБИС и ДИАДОК. Порядок заключения договоров указан на официальном сайте . Напомним, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подать документы для заключения договора в офисе ООО «Управление отходами - Волгоград» или удаленно – на адрес электронной почты, а также используя систему электронного документооборота. Порядок заключения договоров указан

До конца года планируется проведение встреч и в других районах региона.





СПРАВКА: С 1 января 2019 года полностью меняется система оборота мусора во всех регионах страны. К работе приступили региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В Волгоградской области по итогам конкурсного отбора этот статус присвоен ООО «Управление отходами – Волгоград».

ТКО - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Согласно федеральному законодательству (Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об отходах производства и потребления"), юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договоры с региональным оператором, поскольку юридические лица и организации несут ответственность за те отходы, которые образуются в результате их коммерческой деятельности, включая ТКО.





8 (8442) 26-82-67, доб. 172, 216, 216, 200-208. Для физических лиц - 8-800-350-43-48. Официальный адрес электронной почты - Офис ООО «Управление отходами - Волгоград» по работе с юридическими лицами расположен по адресу г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 14Б. Телефон для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:. Для физических лиц. Официальный адрес электронной почты - [email protected]



