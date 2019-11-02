Под Волгоградом прапорщик УФСИН взял от осужденного 200 тысяч за перевод в другую колонию





Под подозрение в получении от осужденного денег за обещание решить вопрос с переводом в колонию-поселение попал прапорщик внутренней службы одной из исправительных колоний в Волжском Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», правоохранители и служба собственной безопасности регионального УФСИН полагают, что за последние два месяца прапорщик получил не менее 200 тысяч рублей. Деньги, в надежде облегчить участь супруга, отбывающего наказание за мошенничество в крупном размере, передавала его жена. Сейчас сотрудник пенитенциарного учреждения, который во всем сознался, находится под подпиской о невыезде.

