Расследования

Волгоградка идет под суд за убийство пожилой няни 4-летнего сына

Расследования 31.10.2019 16:59
107 0
31.10.2019 16:59


В избиении и убийстве беспомощной 69-летней няни своего ребенка обвиняется 35-летняя жительница Волгограда. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении женщины и ее сожителя. В ближайшее время пара предстанет перед судом.
По версии следствия, обвиняемая в период с 8 января по 6 февраля текущего года несколько раз избивала пожилую няню своего 4-летнего сына.
Пенсионерке были причинены многочисленные телесные повреждения, из-за которых она не могла самостоятельно передвигаться. В ходе очередной ссоры обвиняемая вновь избила беспомощную няню, после чего пострадавшая скончалась.
Сожитель обвиняемой вывез труп из квартиры и спрятал на пустыре. Через некоторое время он вернулся к месту захоронения, облил тело женщины бензином и поджег. В рамках расследования уголовного дела мужчине также инкриминирована кража сотового телефона, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью знакомого и повреждение паспорта сожительницы.
Вину он полностью признал, а его сожительница - отрицает.
Расследование уголовного дела осуществляли сотрудники СУ СК России по Волгоградской области. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей.
Их ребенок в настоящее время находится в реабилитационном учреждении, решается вопрос о лишении сожителей родительских прав.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде сотрудница Росреестра попалась на подтасовке сведений в ЕГРН
02.10.2019 17:44
21432 4
Волгоградка после операции разбилась насмерть, выпрыгнув из окна реанимации
21.10.2019 15:33
30686 42
«Убивали на месте»: в Волгоградской области бездомных животных обрекали на смерть и мучения
01.10.2019 09:41
15082 23
Расследования
30.10.2019 15:33
Расследования 30.10.2019 15:33
2788 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.10.2019 14:13
Расследования 30.10.2019 14:13
9873 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.10.2019 14:49
Расследования 29.10.2019 14:49
8268 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.10.2019 17:11
Расследования 28.10.2019 17:11
3923 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.10.2019 16:16
Расследования 28.10.2019 16:16
4828 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.10.2019 14:15
Расследования 28.10.2019 14:15
6621 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.10.2019 09:09
Расследования 28.10.2019 09:09
4562 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.10.2019 09:07
Расследования 28.10.2019 09:07
3414 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2019 17:51
Расследования 24.10.2019 17:51
6554 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2019 14:55
Расследования 24.10.2019 14:55
1094 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2019 12:41
Расследования 24.10.2019 12:41
6170 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2019 12:23
Расследования 24.10.2019 12:23
1777 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2019 12:20
Расследования 24.10.2019 12:20
12462 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.10.2019 13:35
Расследования 23.10.2019 13:35
3820 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.10.2019 12:08
Расследования 23.10.2019 12:08
1251 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:59
Волгоградка идет под суд за убийство пожилой няни 4-летнего сынаСмотреть фотографии
16:40
Коты не ваши: СТС требует с волгоградских предпринимателей компенсацию за своих персонажейСмотреть фотографии
16:28
Сбербанк проведет в Поволжье мероприятия в рамках Всероссийской недели сбереженийСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области после пожаров 2010 года до сих пор не могут построить пожарные депоСмотреть фотографии
14:19
В Волгоградской области вскрыли аферу с "левым" молоком для учреждений ФСИНСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Вперед на экспорт: на "Волгоград Арене" иностранцам показали лучшееСмотреть фотографии
13:20
Депутаты Волгоградской облдумы избавили себя от лишнего чтения бюджетаСмотреть фотографии
12:34
Волгоградский политех вышел в полуфинал чемпионата по мира по программированиюСмотреть фотографии
12:11
Житель Волгограда отрезал головы жене и материСмотреть фотографии
11:23
Главу Центрального района Волгограда уволили за пустыню за храмом Александра Невского Смотреть фотографииCмотреть видео
11:14
Первый снег выпал на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде рассмотрят жалобу на возможные приписки на выборах после вмешательства Генпрокуратуры РФСмотреть фотографии
10:11
Александре Пахмутовой присвоили звание Почетного гражданина Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области водитель-трус из Твери насмерть сбил женщину и спряталсяСмотреть фотографии
09:16
«Еще выше»: в правительстве России рассчитали рост платы за коммуналку в Волгоградской области в 2020 годуСмотреть фотографии
08:42
Состав общественного совета при облкомспорта Волгоградской области обновили после скандала с Леонидом СлуцкимСмотреть фотографии
20:45
СК России: Волгоградская область под прицелом телефонных мошенников-следователейСмотреть фотографии
20:19
Волгоградские спортсмены показали победный результат на мировом первенстве по тхэквондо в ИталииСмотреть фотографии
16:31
Под Волгоградом водитель "Мерседеса" ударил полицейского в лицо и сбежал в АстраханьСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде осудили иностранца за продажу «левого» алкоголя стоимостью 2,4 млн рублейСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде не допустили пересмотра итогов выборов Смотреть фотографии
14:57
Разыскиваемого серийного мошенника из Рязанской области поймали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде крушителю витрин молотком в кулинарии вынесли приговорСмотреть фотографииCмотреть видео
13:59
Волгоградская область на 24-ом месте в России по исполнению нацпроектовСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградском облсуде не захотели выслушать свидетелей по делу об отмене выборовСмотреть фотографии
12:00
ПДД написаны «кровью»: как полицейские в Волгоградской области вразумляли водителейСмотреть фотографии
11:22
«Ростелеком» отмечает рост востребованности универсальных услуг связиСмотреть фотографии
11:14
Кража колбасы из супермаркета в Волгограде попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:19
Впервые на «Волгоград Арене» соберутся дипломаты, политики и эксперты из 40 стран мираСмотреть фотографии
09:55
СОГАЗ-Мед: что надо знать о мужских онкологических заболеванияхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 