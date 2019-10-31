Волгоградка идет под суд за убийство пожилой няни 4-летнего сына

Расследования 31.10.2019 16:59
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31.10.2019 16:59
В избиении и убийстве беспомощной 69-летней няни своего ребенка обвиняется 35-летняя жительница Волгограда. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении женщины и ее сожителя. В ближайшее время пара предстанет перед судом.
По версии следствия, обвиняемая в период с 8 января по 6 февраля текущего года несколько раз избивала пожилую няню своего 4-летнего сына.
Пенсионерке были причинены многочисленные телесные повреждения, из-за которых она не могла самостоятельно передвигаться. В ходе очередной ссоры обвиняемая вновь избила беспомощную няню, после чего пострадавшая скончалась.
Сожитель обвиняемой вывез труп из квартиры и спрятал на пустыре. Через некоторое время он вернулся к месту захоронения, облил тело женщины бензином и поджег. В рамках расследования уголовного дела мужчине также инкриминирована кража сотового телефона, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью знакомого и повреждение паспорта сожительницы.
Вину он полностью признал, а его сожительница - отрицает.
Расследование уголовного дела осуществляли сотрудники СУ СК России по Волгоградской области. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей.
Их ребенок в настоящее время находится в реабилитационном учреждении, решается вопрос о лишении сожителей родительских прав.
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