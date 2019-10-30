Политика

Волгоградская область на 24-ом месте в России по исполнению нацпроектов

Политика 30.10.2019 13:59
243 2
30.10.2019 13:59


Волгоградская область занимает 24-ое место в России по темпам освоения финансирования нацпроектов. Как заявила сегодня в Волгоградской облдуме зампредседателя комитета экономической политики и развития региона Лариса Борисевич, на сегодняшний день выделенное на 2019 год финансирование освоено на 62%. Всего на реализацию региональных проектов в текущем году предусмотрено 19,8 млрд рублей. «Позиция региона – устойчивая. Мы понимаем, где у нас объективные причины недовыполнения. Еженедельно ведется мониторинг. Никаких опасений у нас нет - идем в графике», - заверила народных избранников представитель профильного комитета администрации региона.



Лариса Борисевич подробно рассказала членам думской комиссии по реализации нацпроектов о темпах выполняемых работ по каждому из направлений. В этом году стартовали работы на 341 объекте, из которых 261 вводятся в эксплуатацию до конца декабря. Это, в частности, 1 школа, 11 детсадов, три новых дороги, 32 ФАПа и 214 благоустроенных территории.
В рамках проекта «Образование» в 2019 году уже отремонтированы 12 спортзалов сельских школ, закуплено новое оборудование, а также инвентарь. По направлению «Демография» обновлены помещения областного госпиталя ветеранов войн, построены 5 спортплощадок в Волгограде и районах области.
Парламентарий Владимир Ефимов поинтересовался у профильных чиновников о том, как депутаты смогут влиять на корректировку региональных проектов. «Мы видим запросы территорий и наших избирателей. Это и вопросы ликвидации свалок, и строительство школ и детсадов, и переселение граждан из аварийного жилья», - перечислил народный избранник. По словам депутата, парламент должен стать площадкой для обсуждения промежуточных итогов реализации проектов и обсуждения возникающих проблем.
Зампредседателя областного комитета экономической политики и развития заверила членов  думской комиссии в том, что и муниципалитеты, и областные законодатели смогут влиять на актуализацию проектов. «Жизнь не стоит на месте. В паспорта проектов  будут вноситься изменения. Все предложения будут учитываться», - убедила нардепов Лариса Борисевич.



Заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская предложила думской комиссии по нацпроектам на ближайшие заседания приглашать ответственных исполнителей по каждому из проектов и обсуждать предметно возникающие вопросы. 
Председатель комиссии облдумы по реализации национальных проектов Олег Савченко добавил, что в целях недопущения неэффективного расходования денежных средств, или при выявлении фактов недофинансирования депутатский корпус будет оперативно включаться в ситуацию. 



«Понятно, что мы – не исполнительная власть. Но депутаты находятся на прямом контакте с жителями муниципальных образований, с главами поселений и районов, поэтому знают о потребностях территории и запросах граждан. Поэтому я и мои коллеги в обязательном порядке при внесении корректировок в проекты будем отстаивать интересы граждан, настаивать на их пожеланиях и просьбах. Приоритетные проекты развития Волгоградской области нацелены на повышение качества жизни жителей региона, поэтому мнение людей здесь имеет первоочередное значение», - заключил Олег Савченко.
На реализацию национальных проектов в Волгоградской области до 2024 года предусмотрено 112 млрд рублей. В итоге должны быть созданы 655 объектов, из которых 171 – капитального строительства и 484 – благоустройства и модернизации территорий. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Новый созыв Волгоградской облдумы сроднился на первом же заседании
30.09.2019 16:08
32129 47
Волгоградская облдума приняла «тайный» закон о финансах депутатов
01.10.2019 14:02
28626 44
Сельский час: руководители районов Волгоградской области делают головокружительную карьеру
23.10.2019 10:00
35385 48
Политика
30.10.2019 12:38
Политика 30.10.2019 12:38
11458 10 Обсудить

0
Далее
Политика
29.10.2019 17:19
Политика 29.10.2019 17:19
12826 14 Обсудить

0
Далее
Политика
29.10.2019 13:29
Политика 29.10.2019 13:29
5986 17 Обсудить

0
Далее
Политика
29.10.2019 12:24
Политика 29.10.2019 12:24
7206 6 Обсудить

0
Далее
Политика
28.10.2019 10:48
Политика 28.10.2019 10:48
26113 33 Обсудить

0
Далее
Политика
26.10.2019 19:29
Политика 26.10.2019 19:29
8189 63 Обсудить

0
Далее
Политика
25.10.2019 16:18
Политика 25.10.2019 16:18
6583 21 Обсудить

0
Далее
Политика
25.10.2019 10:11
Политика 25.10.2019 10:11
29977 45 Обсудить

0
Далее
Политика
24.10.2019 17:29
Политика 24.10.2019 17:29
6515 24 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2019 10:00
Политика 23.10.2019 10:00
35385 48 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2019 09:48
Политика 23.10.2019 09:48
3389 10 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2019 09:41
Политика 23.10.2019 09:41
2227 4 Обсудить

0
Далее
Политика
18.10.2019 17:39
Политика 18.10.2019 17:39
20156 21 Обсудить

0
Далее
Политика
18.10.2019 16:20
Политика 18.10.2019 16:20
11310 36 Обсудить

0
Далее
Политика
16.10.2019 12:08
Политика 16.10.2019 12:08
16368 49 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:20
Сбербанк переходит на электронные закладные при оформлении ипотекиСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде крушителю витрин молотком в кулинарии вынесли приговорСмотреть фотографииCмотреть видео
13:59
Волгоградская область на 24-ом месте в России по исполнению нацпроектовСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградском облсуде не захотели выслушать свидетелей по делу об отмене выборовСмотреть фотографии
12:24
Банк «Открытие» выпустил кредитную карту с честным грейс-периодомСмотреть фотографии
12:00
ПДД написаны «кровью»: как полицейские в Волгоградской области вразумляли водителейСмотреть фотографии
11:22
«Ростелеком» отмечает рост востребованности универсальных услуг связиСмотреть фотографии
11:14
Кража колбасы из супермаркета в Волгограде попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:19
Впервые на «Волгоград Арене» соберутся дипломаты, политики и эксперты из 40 стран мираСмотреть фотографии
09:55
СОГАЗ-Мед: что надо знать о мужских онкологических заболеванияхСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде пьяный мужчина «боднул» головой дверь троллейбусаСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области сегодня может выпасть первый снегСмотреть фотографии
07:47
В Волгоградском НЭТе объявили конкурс среди новых режиссеровСмотреть фотографии
19:33
«Греемся от кирпичей»: в ничейной пятиэтажке в Волгограде не начинался отопительный сезон Смотреть фотографииCмотреть видео
17:19
"Все в сборе": в администрации Волгоградской области покончили с кадровыми перестановкамиСмотреть фотографии
16:50
В Волгоград доставили отравившегося паяльной кислотой малышаСмотреть фотографии
16:30
Под Волгоградом в природном парке появятся рукотворные островаСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде с фирмы взыскали 500 тысяч рублей за коррупцию учредителяСмотреть фотографии
14:49
Волгоградец осужден за роль аварийного комиссара в фиктивных ДТПСмотреть фотографии
14:32
Лжеброкеры опустошили кошельки двух волгоградцев на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
13:29
Волгоградский губернатор разъяснил новому заму тактику работы в сфере строительстваСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
В Волгограде определили список аварийных домов для переселения в 2020 годуСмотреть фотографии
12:47
«Кладбищенские войны»: замглавы Волгограда оштрафовали за неполные ответы на вопросы о похоронном монополисте Смотреть фотографии
12:24
Управделами администрации Волгоградской области возглавит новую структуруСмотреть фотографии
11:55
Пробкам на Волжской ГЭС осталось жить несколько днейСмотреть фотографии
11:23
Улицы и дворы Волгограда освободят от автохламаСмотреть фотографии
11:12
Два человека погибли от отравления газом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде садовод с бензопилой упал с лестницы и перерезал себе шеюСмотреть фотографии
10:13
Александру Пахмутову хотят сделать Почетным гражданином Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:44
«Не ответит за «дебилов»: Леонид Слуцкий избежит разборок из-за волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 