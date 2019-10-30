



Волгоградская область занимает 24-ое место в России по темпам освоения финансирования нацпроектов. Как заявила сегодня в Волгоградской облдуме зампредседателя комитета экономической политики и развития региона Лариса Борисевич, на сегодняшний день выделенное на 2019 год финансирование освоено на 62%. Всего на реализацию региональных проектов в текущем году предусмотрено 19,8 млрд рублей. «Позиция региона – устойчивая. Мы понимаем, где у нас объективные причины недовыполнения. Еженедельно ведется мониторинг. Никаких опасений у нас нет - идем в графике», - заверила народных избранников представитель профильного комитета администрации региона.













Лариса Борисевич подробно рассказала членам думской комиссии по реализации нацпроектов о темпах выполняемых работ по каждому из направлений. В этом году стартовали работы на 341 объекте, из которых 261 вводятся в эксплуатацию до конца декабря. Это, в частности, 1 школа, 11 детсадов, три новых дороги, 32 ФАПа и 214 благоустроенных территории.

В рамках проекта «Образование» в 2019 году уже отремонтированы 12 спортзалов сельских школ, закуплено новое оборудование, а также инвентарь. По направлению «Демография» обновлены помещения областного госпиталя ветеранов войн, построены 5 спортплощадок в Волгограде и районах области.

Парламентарий Владимир Ефимов поинтересовался у профильных чиновников о том, как депутаты смогут влиять на корректировку региональных проектов. «Мы видим запросы территорий и наших избирателей. Это и вопросы ликвидации свалок, и строительство школ и детсадов, и переселение граждан из аварийного жилья», - перечислил народный избранник. По словам депутата, парламент должен стать площадкой для обсуждения промежуточных итогов реализации проектов и обсуждения возникающих проблем.

Зампредседателя областного комитета экономической политики и развития заверила членов думской комиссии в том, что и муниципалитеты, и областные законодатели смогут влиять на актуализацию проектов. «Жизнь не стоит на месте. В паспорта проектов будут вноситься изменения. Все предложения будут учитываться», - убедила нардепов Лариса Борисевич.













Заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская предложила думской комиссии по нацпроектам на ближайшие заседания приглашать ответственных исполнителей по каждому из проектов и обсуждать предметно возникающие вопросы.

Председатель комиссии облдумы по реализации национальных проектов Олег Савченко добавил, что в целях недопущения неэффективного расходования денежных средств, или при выявлении фактов недофинансирования депутатский корпус будет оперативно включаться в ситуацию.













«Понятно, что мы – не исполнительная власть. Но депутаты находятся на прямом контакте с жителями муниципальных образований, с главами поселений и районов, поэтому знают о потребностях территории и запросах граждан. Поэтому я и мои коллеги в обязательном порядке при внесении корректировок в проекты будем отстаивать интересы граждан, настаивать на их пожеланиях и просьбах. Приоритетные проекты развития Волгоградской области нацелены на повышение качества жизни жителей региона, поэтому мнение людей здесь имеет первоочередное значение», - заключил Олег Савченко.

На реализацию национальных проектов в Волгоградской области до 2024 года предусмотрено 112 млрд рублей. В итоге должны быть созданы 655 объектов, из которых 171 – капитального строительства и 484 – благоустройства и модернизации территорий.



