Кража колбасы из супермаркета в Волгограде попала на видео

Происшествия 30.10.2019 11:14
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30.10.2019 11:14
Молодой человек в очках разыскивается за кражу колбасных изделий из супермаркета в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, на молодого воришку в полицию заявили торговые работники. С их слов, неизвестный мужчина похитил с прилавка продукты питания, распихал колбасу по карманам, а затем беспрепятственно покинул супермаркет. Камеры видеонаблюдения, установленные внутри помещения магазина, зафиксировали предполагаемого подозреваемого в совершении данного преступления. Приметы преступника: мужчина славянской внешности, на вид 25-30 лет, носит очки для зрения, рост 170-175 см., среднего телосложения. Был одет в темную куртку, темные брюки.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (8442) 93-75-44 (дежурная часть отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу Волгограду) или 02.
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