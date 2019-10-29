В Волгограде садовод с бензопилой упал с лестницы и перерезал себе шею

Происшествия 29.10.2019 11:01
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29.10.2019 11:01
Несчастный случай произошёл в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в следственных органах, труп 58-летнего мужчины с рваной раной шеи был найден на территории частного домовладения. Выяснилось, что он занимался сезонной опилкой деревьев и упал с лестницы вместе с работавшей бензопилой. Получилось так, что бензопилой он перерезал себе шею. По данному факту проводится проверка.
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