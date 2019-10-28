Расследования

Три брата кувалдами добывали металл на обочине дороги под Волгоградом

Расследования 28.10.2019 17:11
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28.10.2019 17:11


Виновными в попытке совершения кражи признал Среднеахтубинский районный суд троих братьев, промышлявших у дороги с целью добычи металлолома. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор районного суда, братья успели разгромить кувалдами три железобетонные плиты, предназначенные для укрепления обочины дороги от подмывания в период половодья, чтобы взять из них металлические составляющие. Им удалось добыть 230 кг металла общей стоимостью 2 990 рублей (13 рублей за килограмм). Они успели все погрузить в машину, но были задержаны на месте сотрудниками полиции.
Все трое вину признали и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке - без судебного следствия. Братьев приговорили к условному наказанию с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждого. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

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