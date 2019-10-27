В Волгограде полыхал пожар у цыганского поселка

Происшествия 27.10.2019 11:30
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27.10.2019 11:30
Сегодня около 6 утра в районе Верхней Ельшанки в Советском районе Волгограда полыхала свалка у цыганского поселка, сообщает ИА "Высота 102". По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, горел мусор глубокого залегания на площади примерно в 50 кв.м. Жилые дома не пострадали. В поселке около 20 домов. По информации ИА "Высота 102", строения и свалка являются нелегальными. Жители сначала пытались бороться с огнем самостоятельно, затем были вызваны пожарные расчеты.
Между тем, как свидетельствуют свежие фотографии с места событий, речь идет не только о возгорании мусора глубокого залегания, но и твердых коммунальных отходов, а также стройматериалов, которые жители складируют вблизи домов. В цыганском поселке в принципе не соблюдаются элементарные правила пожарной безопасности - горы легковоспламеняющегося хлама расположены практически под окнами жилищ.
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