Происшествия

Автомобиль в залоге угнали от арбитражного суда Волгоградской области

Происшествия 25.10.2019 11:57
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25.10.2019 11:57


Черный автомобиль «Chery Tiggo» исчез с парковки арбитражного суда Волгоградской области накануне. Как стало известно ИА «Высота 102», машина была без государственных номеров, так как находится в аукционном залоге. Первым автомобиля хватился арбитражный управляющий. Сейчас поисками занимается полиция.

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