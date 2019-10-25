Происшествия 25.10.2019 11:57
1105 2
25.10.2019 11:57
Черный автомобиль «Chery Tiggo» исчез с парковки арбитражного суда Волгоградской области накануне. Как стало известно ИА «Высота 102», машина была без государственных номеров, так как находится в аукционном залоге. Первым автомобиля хватился арбитражный управляющий. Сейчас поисками занимается полиция.
Реклама
Популярное по теме
10.10.2019 19:15
43595 0
03.10.2019 19:46
41320 4
22.10.2019 07:57
32532 7
Под Волгоградом обиженный зарплатой водитель сжег машины работодателя25.10.2019 14:34
Происшествия 25.10.2019 14:34
1778 2 Обсудить
В Волгоградской области конфликт из-за детей закончился убийством25.10.2019 13:18
Происшествия 25.10.2019 13:18
1208 4 Обсудить
МВД РФ: «Антон 2131» из Волгограда подозревается в хищении персональных данных клиентов банков24.10.2019 17:17
Происшествия 24.10.2019 17:17
19132 10 Обсудить
Жуткое ДТП под Волгоградом : лоб в лоб столкнулись две легковушки24.10.2019 15:19
Происшествия 24.10.2019 15:19
9735 5 Обсудить
Три человека погибли в лобовом ДТП на «смертельной» трассе в Волгоградской области23.10.2019 17:31
Происшествия 23.10.2019 17:31
13888 16 Обсудить
Под Волгоградом спешивший водитель протаранил автомобиль ДПС23.10.2019 16:20
Происшествия 23.10.2019 16:20
18749 6 Обсудить
Врачи спасают жизнь экс-мэра Волжского после аварии с двумя жертвами23.10.2019 15:16
Происшествия 23.10.2019 15:16
19682 12 Обсудить
В Волгоградской области в ДТП с участием экс-мэра Волжского погибли два человека23.10.2019 13:51
Происшествия 23.10.2019 13:51
24012 6 Обсудить
В Волгограде угнали белый «Лексус» гендиректора ООО23.10.2019 12:43
Происшествия 23.10.2019 12:43
2660 5 Обсудить
В Волгоградской области на взятке полицейскому попался заботливый отец23.10.2019 11:18
Происшествия 23.10.2019 11:18
1705 8 Обсудить
В Волгограде таинственный Григорий попал в больницу в коме после двух суток возлияний23.10.2019 10:19
Происшествия 23.10.2019 10:19
688 1 Обсудить
В Волгограде вор разобрал стенку павильона и взял немного кофе22.10.2019 17:46
Происшествия 22.10.2019 17:46
1944 5 Обсудить
Два трупа обнаружены на месте сгоревшего дома в Волгоградской области22.10.2019 10:09
Происшествия 22.10.2019 10:09
10216 3 Обсудить
Присели погрызть семечки у Вечного огня: два контрактника задержаны в Волгограде22.10.2019 08:56
Происшествия 22.10.2019 08:56
6220 11 Обсудить
В Волгограде двое полицейских погибли в ночной аварии с трамвайным спецвагоном22.10.2019 07:57
Происшествия 22.10.2019 07:57
32532 7 Обсудить
Реклама