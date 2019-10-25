13 губернаторов возглавят «Единую Россию» в своих регионах





Президиум генсовета «Единой России» согласовал согласованы кандидатуры исполняющих полномочия секретарей 20 региональных отделений партии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт политической силы, в числе назначенцев 13 человек являются губернаторами субъектов страны.

Это Адыгея, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Якутия, Приморский, Ставропольский края, Брянская, Кировская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская,Самарская области и Севастополь.

Секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак, комментируя последний кадровый тренд, заявил, что «пришло время объединить усилия». «Это честно и по отношению к нашим избирателям, это честно и по отношению к нашим коллегам-однопартийцам, которые работают на местах, на уровне местных политсоветов. Помимо этого, мы для губернаторов еще и дополнительный канал коммуникации», - заявил Турчак.

Ранее председатель Партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу глав регионов возглавить региональные отделения «Единой России». По его словам, партийные структуры станут реальной опорой для руководителей субъектов РФ и «помогут почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения».

Помимо этого, согласованы кандидатуры на должности исполняющих полномочия партийных лидеров на Алтае, в Ингушетии, Чечне, Хабаровском крае, Курской, Новгородской и Псковской области.

Фото: er.ru