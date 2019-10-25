13 губернаторов возглавят «Единую Россию» в своих регионах

Федеральные новости 25.10.2019 09:34
360 4
25.10.2019 09:34
Президиум генсовета «Единой России» согласовал согласованы кандидатуры исполняющих полномочия секретарей 20 региональных отделений партии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт политической силы, в числе назначенцев 13 человек являются губернаторами субъектов страны.
Это Адыгея, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Якутия, Приморский, Ставропольский края, Брянская, Кировская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская,Самарская области и Севастополь.
Секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак, комментируя последний кадровый тренд, заявил, что «пришло время объединить усилия». «Это честно и по отношению к нашим избирателям, это честно и по отношению к нашим коллегам-однопартийцам, которые работают на местах, на уровне местных политсоветов. Помимо этого, мы для губернаторов еще и дополнительный канал коммуникации», - заявил Турчак.
Ранее председатель Партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу глав регионов возглавить региональные отделения «Единой России». По его словам, партийные структуры станут реальной опорой для руководителей субъектов РФ и «помогут почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения».
Помимо этого, согласованы кандидатуры на должности исполняющих полномочия партийных лидеров на Алтае, в Ингушетии, Чечне, Хабаровском крае, Курской, Новгородской и Псковской области.
Фото: er.ru
Реклама
Популярное по теме
17.10.2019 18:23
23850 20
15.10.2019 13:12
15808 9
07.10.2019 10:57
15250 20
Скандальному убийце 9-летней девочки в Саратове предъявили обвинение21.10.2019 13:00
Федеральные новости 21.10.2019 13:00
1106 1 Обсудить
Бывший главный архитектор Волгограда и Волжского задержан в Крыму17.10.2019 18:23
Федеральные новости 17.10.2019 18:23
23850 20 Обсудить
Президент России назначил новых судей в Волгоградской области15.10.2019 13:12
Федеральные новости 15.10.2019 13:12
15808 9 Обсудить
В охваченный жаждой мести Саратов из Москвы направили следователей СК для расследования убийства девочки11.10.2019 09:48
Федеральные новости 11.10.2019 09:48
3017 24 Обсудить
Вячеслав Володин и Виталий Мутко определились со строительством городов будущего10.10.2019 11:33
Федеральные новости 10.10.2019 11:33
1363 2 Обсудить
Совфед одобрил новые полномочия для полиции и ужесточение наказания для браконьеров09.10.2019 17:46
Федеральные новости 09.10.2019 17:46
6936 2 Обсудить
Богатые и бедные: Волгограду указали место в рейтинге городов по уровню зарплат07.10.2019 10:57
Федеральные новости 07.10.2019 10:57
15250 20 Обсудить
Учителем года России-2019 стала педагог из Волгограда04.10.2019 22:54
Федеральные новости 04.10.2019 22:54
9465 5 Обсудить
Волгоградская область снизила госдолг28.09.2019 09:06
Федеральные новости 28.09.2019 09:06
6941 9 Обсудить
Волгоградцы не хотят жить после 85 лет27.09.2019 14:51
Федеральные новости 27.09.2019 14:51
10509 15 Обсудить
Волгоградскому генералу Музраеву спустя 4 месяца в Лефортово разрешили прочесть письма дочери20.09.2019 14:15
Федеральные новости 20.09.2019 14:15
22685 57 Обсудить
Избиратели Волгоградской области активнее голосуют, но теряют веру в партию власти09.09.2019 12:36
Федеральные новости 09.09.2019 12:36
25538 33 Обсудить
Так рожать: успехи волгоградцев отметили Указом Президента06.09.2019 15:18
Федеральные новости 06.09.2019 15:18
3412 5 Обсудить
Регоператор Волгоградской области не расплатился с помощниками за ликвидацию мусорного коллапса02.09.2019 15:55
Федеральные новости 02.09.2019 15:55
5075 1 Обсудить
В Волгограде оцепили лицей из-за визита главы СК РФ на линейку02.09.2019 11:23
Федеральные новости 02.09.2019 11:23
14304 27 Обсудить
Реклама