Происшествия

Под Волгоградом спешивший водитель протаранил автомобиль ДПС

Происшествия 23.10.2019 16:20
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23.10.2019 16:20


ДТП произошло в Городищенском районе Волгоградской области на 23 км трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, на участке проведения дорожных работ, с целью обеспечения безопасности было организовано несение службы нарядом Отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.
Дорожные знаки, а также патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками предупреждали о приближении к опасному участку дороги, где рабочие осуществляли ремонтные работы.


Примерно в 14 часов дня  33-летний водитель легковой автомашины «Вольво» превысил разрешённый скоростной режим, проигнорировал установленные знаки, не справился с управлением, в результате чего протаранил служебный автомобиль «Лада Приора». К счастью, в этом момент полицейские находились рядом с патрульным автомобилем и успели среагировать, предупредив рабочих об опасности. В результате автоаварии никто не пострадал, служебная машина восстановлению не подлежит.

Водитель – нарушитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, ему также предстоит возместить причиненный ущерб.
Автор видео Сергей Землянский
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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