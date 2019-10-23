Под Волгоградом спешивший водитель протаранил автомобиль ДПС





ДТП произошло в Городищенском районе Волгоградской области на 23 км трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, на участке проведения дорожных работ, с целью обеспечения безопасности было организовано несение службы нарядом Отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.

Дорожные знаки, а также патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками предупреждали о приближении к опасному участку дороги, где рабочие осуществляли ремонтные работы.







Примерно в 14 часов дня 33-летний водитель легковой автомашины «Вольво» превысил разрешённый скоростной режим, проигнорировал установленные знаки, не справился с управлением, в результате чего протаранил служебный автомобиль «Лада Приора». К счастью, в этом момент полицейские находились рядом с патрульным автомобилем и успели среагировать, предупредив рабочих об опасности. В результате автоаварии никто не пострадал, служебная машина восстановлению не подлежит.





Водитель – нарушитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, ему также предстоит возместить причиненный ущерб.

Автор видео Сергей Землянский

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области