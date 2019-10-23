В Волгограде дорожает гречка

Аналитика 23.10.2019 13:08
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23.10.2019 13:08
В Волгограде начали дорожать овощи и некоторые виды других продуктов. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградстате подсчитали, что больше всего за прошлую неделю прибавили в цене помидоры – рост зафиксирован на уровне почти 10% (54,68 рублей за кг). На несколько процентов поднялась стоимость капусты и лука – 17,97 и 17,19 рублей за килограмм соответственно. Из круп заметнее всего подорожала гречка – рост составил почти 7% (43,62 рубля за кг). Ранее о подорожании этого продукта заявляли производители. А вот цена на пшено, которая стабильно росла все лето, пошла вниз. По сравнению с прошлой неделей пшено подешевело на 4% и теперь его средняя цена составляет 55,98 рублей за кг.
Ранее в Волгоградстате заявляли, что в Волгоградской области сложилась благоприятная обстановка с динамикой цен на продуктовую корзину из 20 наименований по сравнению с другими регионами ЮФО.
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