Два трупа обнаружены на месте сгоревшего дома в Волгоградской области

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о возгорании частного дома поступило в оперативные службы около 07:00. Частный дом, расположенный на улице им. Патриса Лумумбы, был полностью объят огнем. Пожарные расчеты 48-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 08:24.





В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту гибели двух человек на пожаре проводится проверка. По предварительным данным, первой запах гари почувствовала проживающая по соседству местная жительница. Она сразу же сообщила о случившемся в спасательную службу. На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты, но к тому моменту огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям жилой постройки. В момент возгорания в доме находилась 54-летняя хозяйка жилища и пока неустановленный следствием мужчина. Причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении - специалисты установили, что очаг возгорания находился в районе дивана, где было обнаружено тело второго погибшего.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту, что поможет предотвратить такие трагические последствия.