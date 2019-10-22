Происшествия 22.10.2019 07:57
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22.10.2019 07:57
Сегодня ночью около 00.50 на нерегулируемом перекрестке улиц Череповецкой и Чигиринской в Ворошиловском районе Волгограда в автоаварии погибли два человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, в заднюю часть служебного трамвайного вагона на перекрестке влетела легковушка. На месте скончались водитель и пассажир машины. По данным ИА "Высота 102", погибшие - старший сержант полиции и стажер-полицейский. Автомобилем ВАЗ -2112 управлял старший сержант полиции, он с коллегой как раз заканчивал смену.
В пресс-службе администрации Волгограда информагентству пояснили, что в момент столкновения трамвай №55 уже заканчивал проезд перекрестка в соответствии с правилами дорожного движения. К настоящему времени движение электротранспорта восстановлено. Информация о ДТП уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Автор фото Александр Агафонов
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